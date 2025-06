EuroBasket : les 12 joueuses de l’Équipe de France féminine connues !

L’EuroBasket féminin, ça commence dans 4 jours ! Et on connaît désormais la liste finale de Jean-Aimé Toupane, qui a retenu 12 Bleues pour constituer l’équipe de France féminine qui jouera le titre continental et tentera de succéder à la Belgique.

Les Bleues ont des intentions claires, et ce malgré l’absence de plusieurs cadres du groupe (Marine Johannès, Gabby Williams) : remporter le titre Européen, trophée qui se dérobe aux tricolores depuis 2009. Garance Rabot et Aminata Gueye n’ont pas été retenues à l’issue de la préparation, et voilà donc nos 12 représentantes !

Meneuses : Romane Bernies, Pauline Astier, Tima Pouye

Arrières : Leïla Lacan, Migna Touré

Ailiers : Noémie Brochant, Marie-Paule Fopossi, Janelle Salaün

Ailiers-forts : Valériane Ayayi, Marième Badiane

Pivots : Iliana Rupert, Maeva Djaldi-Tabdi

Six vice-championnes olympiques sont convoquées. Les Bleues commenceront leur compétition le 18 juin à 16h30, contre la Turquie. La rencontre sera diffusée gratuitement sur TMC. D’ailleurs, l’ensemble du tournoi de l’équipe de France sera diffusé gratuitement, profitez-en !

Les 12 Bleues pour l’Euro 2025 💙

Jean-Aimé Toupane et son staff ont annoncé ce vendredi la liste des joueuses retenues pour l’@EuroBasketWomen (18-29 juin à Athènes) ✅#PassionnémentBleu | #EuroBasketWomen pic.twitter.com/CvVskBgyOF

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) June 13, 2025