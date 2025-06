Jalen Williams : “Jouer à mon meilleur niveau dans ce genre de moment, c’est gratifiant”

Jalen Williams a assurément été l’un des hommes de la soirée pour le Thunder. Une prestation de très haut niveau pour assurer l’égalisation dans une série qui tournait en faveur des Pacers, ça impose le respect. Et le joueur n’y voit que la récompense d’efforts collectifs.

Si le Thunder est champion NBA dans quelques jours, on pourra se souvenir de la prestation de Jalen Williams au Game 4. Certes, Shai Gilgeous-Alexander a été impérial et s’offre sans conteste le titre de joueur du match, mais Jalen Williams a brillé par sa propreté et son efficacité (27 points, 7 rebonds, 3 passes, 8/18 au tir et 11/11 aux lancers). Une rencontre que le joueur prend avec humilité et simplicité, étant simplement heureux d’avoir pu contribuer ainsi à la réussite du groupe.

🗣️ “Anytime I can play well in a big moment… that is really gratifying.”

27 points for Jalen Williams & the @okcthunder even up the Finals at 2-2! pic.twitter.com/kvyA7yN5t6

— NBA (@NBA) June 14, 2025

“Quand je joue à mon meilleur niveau, dans ce genre de moment, c’est juste gratifiant. Tout le travail que l’on fait durant la saison, c’est pour ça.”

Un match qui n’a pas manqué de marquer Shai, dithyrambique en conférence de presse envers J-Dub.

“Il a été spécial ce soir. Il a été très bon sur les deux derniers matchs. C’est impressionnant de voir sa progression dans un tel contexte, à son âge. Il peut prendre les responsabilités, être le second couteau, défendre, même sur un pivot. Il a été génial ce soir.”

De son côté, Jalen Williams ne s’est pas éternisé sur sa performance, préférant mettre l’emphase sur l’action de ses coéquipiers, cruciale pour la victoire. Notamment celle d’Alex Caruso.

“Ce qui rend Alex très fort, c’est qu’il est capable de cibler ce dont nous avons besoin et de le faire immédiatement. Il est très intelligent.”

Le Thunder rebat complètement les cartes dans une série qui peut désormais revenir totalement sous son contrôle. Le prochain match, à Oklahoma City, sera déterminant pour la suite de la série. Peut-être d’ailleurs s’agira t-il du match le plus important de ces Finales NBA.