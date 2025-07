WNBA : Gabby Williams et Dominique Malonga dominent un match à cinq Françaises

Soirée tranquille en WNBA avec deux rencontres dont une qui respire la baguette et le béret. Gabby Williams et Dominique Malonga se sont accaparées cette rencontre pendant que Dallas créait la surprise face à New York. On fait le point !

Les résultats de la nuit

Hier on vous parlait d’un match record comprenant six internationales françaises sur un terrain de WNBA. Quasi rebelote cette nuit puisque ce ne sont pas moins de cinq Tricolores qui ont participé au choc entre le Connecticut Sun et le Seattle Storm. Malheureusement il faut un gagnant et un perdant, et à ce jeu-là, c’est Gabby Williams qui l’a emporté, parfaitement accompagnée par Dominique Malonga.

16 points (7/11 au tir), 2 rebonds, 2 passes et 3 interceptions pour Gabby. 12 points (6/12 au tir), 6 rebonds, 1 interception et 1 contre pour Doms qui a joué 25 minutes, et ça, ça fait très plaisir. Match maitrisé de bout en bout par Seattle, également grâce aux 26 points de Nneka Ogwumike (à 85% au tir !) et au triple-double de Skylar Diggins (11/12/12), deuxième TD de l’histoire du Storm.

Côté Sun, Bria Hartley bien que maladroite a inscrit 17 points, même problème pour Leïla Lacan avec 9 points, mais qui trouve toujours un moyen d’impacter le match autrement, que ce soit au playmaking avec ses 4 passes décisives ou en défense avec ses 2 interceptions. En revanche, ça coince encore pour Migna Touré, toujours muette au scoring mais qui a au moins gratté 1 interception cette nuit. Difficile de trouver du rythme avec aussi peu de temps de jeu.

C’en est tout pour la première rencontre alors envolons-nous pour le Texas, sur les terres d’une Paige Bueckers remplie de surprises. Alors qu’elle affrontait le leader de l’Est new-yorkais avec ses Wings de Dallas, la jeune prodige de la balle orange a renversé les pronostics en remportant le match.

20 points et 6 passes pour elle à 58% de réussite au tir, bien aidée par les 20 points et 14 passes de sa coéquipière Arike Ogunbowale. Jonquel Jones et Sabrina Ionescu ont essayé de résister, même Marine Johannes s’est plus montrée qu’à l’accoutumée avec 9 pions et 5 caviars, mais il n’y avait rien à faire, cette nuit, c’était pour le Texas. Le Liberty enchaîne donc un deuxième gros revers de suite après la défaite au buzzer contre LA, va vite falloir sortir la tête de l’eau.

Voilà pour le résumé de la nuit, et gros évènement à venir ce soir en WNBA. Cameron Brink, second choix de la Draft 2024, devrait faire son retour avec les Sparks après 13 mois d’absence due à une blessure aux ligaments croisés. On s’installe confortablement, on prend le popcorn et on ne loupe pas une seule miette de ce comeback !

Le programme du soir