Thomas Bryant proche de signer avec le Panathinaïkos

Plus tôt dans l’été, le Panathinaïkos a essayé, en vain, de signer Jonas Valanciunas, mais le club grec pourrait bien attirer un autre pivot de NBA. Thomas Bryant, précieux avec les Indiana Pacers lors des derniers Playoffs, est tout proche de s’engager.

Thomas Bryant a déjà disputé huit saisons en NBA et bizarrement, c’est au moment où il semble le mieux installé qu’il pourrait la quitter. Selon Sportando, l’ancien pivot des Indiana Pacers pourrait prendre la direction de l’Europe cet été et du Patathinaïkos.

Thomas Bryant is nearing a contract with Panathinaikos, per @TelesportRS

Lors des derniers Playoffs, le pivot a été très précieux par moments. Ses 11 points en 13 minutes dans le Game 6 face aux New York Knicks ont aidé la franchise d’Indianapolis à se qualifier pour les Finales. Malheureusement, avec la blessure de Tyrese Haliburton, les Pacers n’hésitent pas à se séparer de leurs joueurs, Myles Turner en a déjà fait l’expérience.

Le Panathinaïkos est un des meilleurs clubs d’EuroLeague ; ils ont remporté la compétition en 2024. Ils ont essayé de recruter Jonas Valanciunas plus tôt dans l’été et montrent ainsi leurs ambitions. Ils seront à surveiller la saison prochaine.

Source texte : Sportando