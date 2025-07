Zaccharie Risacher : “Partager ça avec Frédéric Fauthoux, ça rajoute quelque chose de savoureux”

Lors du Media Day de l’Équipe de France qui avait lieu ce mardi, Zaccharie Risacher a évoqué sa grande joie de pouvoir évoluer sous le maillot bleu mais aussi ses retrouvailles avec Frédéric Fauthoux, qui fut son coach à l’époque de Bourg-en-Bresse.

Il y a un peu plus d’un an, Zaccharie Risacher était encore un jeune espoir à Bourg-en-Bresse. Une Draft en tant que first pick et une saison NBA plus tard, le voilà en route pour disputer l’EuroBasket 2025.

Cette première grande compétition internationale avec le maillot tricolore, Zach’ pourra la vivre avec un visage familier pour l’accompagner. Frédéric Fauthoux, successeur de Vincent Collet, était en effet son coach du temps de Bourg. Ses plans tactiques ne devraient donc pas être trop durs à assimiler pour l’ailier des Hawks.

Interrogé par Robin Wolf de TrashTalk, Risacher a évoqué les retrouvailles avec Frédéric Fauthoux mais aussi sa joie de pouvoir jouer avec les Bleus.

Zaccharie Risacher sur son évolution avec Frédéric Fauthoux : pic.twitter.com/KEANCFFvxO

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) July 29, 2025

Zaccharie Risacher sur son rapport avec l’Équipe de France :

“Je suis très attaché à le France et je m’en rend encore plus compte depuis que je vis à l’etranger. Je suis très fier, c’est l’objectif d’une vie.” pic.twitter.com/ZgmRL4Z8CT

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) July 29, 2025

Le joueur se veut ambitieux pour sa grande première chez les Bleus et espère bien ramener l’or au pays. 12 ans après, la France pourra-t-elle aller chercher une deuxième médaille d’or à l’EuroBasket ?

Source texte : Robin Wolf / TrashTalk