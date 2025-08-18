Lors du match de préparation de la Slovénie ce week-end (face à la Lettonie), Luka Doncic a dû quitter ses coéquipiers, la faute à un bobo au genou qui a fait transpirer beaucoup de monde, de Ljubljana jusqu’à Los Angeles. Mais les fans slovènes comme ceux des Lakers peuvent être rassurés.

En effet, les nouvelles sont bonnes concernant Luka Magic.

D’après la Fédération slovène de basket (via BasketNews), Doncic a retrouvé le groupe de la Slovénie, reprenant l’entraînement avec ses copains dès ce début de semaine. Si sa participation au prochain de prépa – mardi contre la Grande-Bretagne – reste à déterminer, Luka sera bien en jambes pour l’Euro à venir.

Aie aie aie…

Luka Doncic s’est blessé au genou lors du match de prépa de la Slovénie ce samedi. Il a demandé à sortir, après avoir planté 26 points en 1e MT.

On espère rien de grave 😕😕pic.twitter.com/mzRLvjW3oV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 16, 2025

Officiellement, Luka Doncic a été victime d’une contusion au genou droit sur cette action lors du match de samedi. On voit que l’un de ses coéquipiers lui tombe dessus, la star des Lakers demandant immédiatement à sortir (avant de retrouver le banc).

Heureusement, plus de peur que de mal donc…

Source texte : Fédération slovène de basket (via BasketNews)