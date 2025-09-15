Les Warriors ont hésité entre Franz Wagner et Jonathan Kuminga lors de la Draft 2021

Dans un grand dossier proposé par ESPN sur les dessous de la situation compliquée entre les Warriors et Jonathan Kuminga, on apprend que Golden State a beaucoup hésité lors de la Draft 2021 entre Franz Wagner et Jonathan Kuminga. Joe Lacob a finalement eu le dernier mot, et on connaît la suite.

Dans une version alternative de notre monde, Franz Wagner aurait pu porter le maillot des Warriors. Selon ESPN, la franchise de San Francisco a hésité à le choisir lors de la Draft 2021. Pour finalement prendre Jonathan Kuminga à la place, avec qui la situation est actuellement très compliquée, sur fond de négociations de contrat et de tentatives de transfert infructueuses.

Tiens tiens… plusieurs personnes dont des membres du coaching staff des Warriors voulaient drafter Franz Wagner à la place de Kuminga… 👀 https://t.co/USwS6DESKa pic.twitter.com/fY6v9DyFL4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 15, 2025

Est-ce qu’un joueur comme Franz Wagner aurait convenu aux Warriors ? Peut-être pas, étant donné ses difficultés notables au tir extérieur. L’élément fort à noter ici, c’est le soutien presque inconditionnel de Joe Lacob à son joueur, qui perdure aujourd’hui dans les négociations. Les Warriors ont en effet proposé 75 millions sur 3 ans à Kuminga, avec une team option sur la dernière saison. C’est bien là que se situe le problème, car le joueur refuse de ne pas avoir de player option dans son contrat.

