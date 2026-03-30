En ce meilleur jour de la semaine, on s’est penchés sur les plus gros fails de la saison. Ces joueurs sur qui on avait des attentes mais qui ont fait caca culotte ou qui ont décidé de bouder la balle orange. De l’objectivité et des bons petits plats au programme… installez-vous, c’est l’heure de l’apéro !

La chaîne préférée de ta chaîne préférée.

Souriez, c’est lundi et aujourd’hui le top 10 actuel va concerner nos plus grandes déceptions de la saison ! Qui n’a pas répondu présent ? Qui a disparu des radars ? On en discute calmement et dans la bonne humeur puisque c’est lundi !