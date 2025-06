Troisième défaite dans ces Finales NBA pour les Pacers qui se retrouvent désormais dos au mur, mais si l’on a déjà vu certains joueurs être remis en question pendant ce run de Playoffs, après ce Game 5, Rick Carlisle est pour la première fois, lui aussi pointé du doigt. Un coaching étonnant en fin de match qui interroge bon nombre d’observateurs.

Il est le génie de l’upset par excellence depuis 2011, le chauve au plus grand instinct tactique de sa génération, pourtant cette nuit, Rick Carlisle a certainement perdu les pédales au fil de la rencontre, jusqu’à un quatrième quart-temps rempli de petites erreurs qui coûtent finalement très cher. Sa faute technique dans le premier quart aurait dû nous mettre la puce à l’oreille.

Rick Carlisle was given a technical foul in the first quarter after the no-call on Andrew Nembhard. pic.twitter.com/T6IDCDd9oF

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 17, 2025

On se replonge dans la rencontre. Sortie de mi-temps, les Pacers sont largement dominés et relégués à 14 points du Thunder, mais c’est ce moment que choisit T.J. McConnell pour sortir de sa boîte et raviver la flamme d’Indiana, en inscrivant 13 points à 6 sur 8 au tir, en sept petites minutes.

Dans la continuité, Pascal Siakam prend le relais et sort un début de quatrième quart de grand maboule et met 12 pions en trois minutes, ce qui ramène les Pacers à -2 avec encore huit minutes à jouer pour capitaliser. Normalement on le connait ce scénario, Indiana devient absolument injouable, nourrit le mec qui est en feu, et s’en sort avec une victoire qui semblait inespérée à un moment… mais pas cette fois.

Là où Carlisle est à blâmer, c’est qu’au lieu de profiter du coup de chaud de McConnell et Siakam, il les a sortis. Le premier, au profit de Tyrese Haliburton qui en plus d’être passé à côté de son match, semblait particulièrement gêné par sa blessure à la jambe. Et concernant le deuxième, à peine 90 secondes ont suffi, après sa sortie dans le dernier quart-temps, pour voir OKC remettre un léger, mais ultime coup d’accélérateur. Résultat : d’un gros momentum Pacers, on passe à une victoire assez tranquille du Thunder, le tout en seulement quelques minutes, en partie à cause des différents choix de Rick Carlisle.

Rick Carlisle when he realized that McConnell was on the bench in the 4th: pic.twitter.com/b7nFR8SGpG

— GoldenKnight (@GoldenKnightGFX) June 17, 2025

Le coach d’Indiana justifie son choix de faire sortir T.J. McConnell par la fatigue apparente qu’il laissait transparaître, mais le voir sur le banc en revoyant l’état de santé d’Haliburton, ou même le quatrième quart CALAMITEUX d’Andrew Nembhard, ça fait mal, et on se dit que comme au Game 4, Indiana avait son coup à jouer mais n’a pas sorti les bonnes cartes au bon moment. Heureusement, il reste une dernière combine dans la manche de Rick Carlisle pour potentiellement décrocher un match 7 miraculeux. Match 6 immanquable ce jeudi soir, à 2h30.