Il y avait quatre matchs cette nuit en NBA, et quelques Françaises au boulot. On vous file deux trois infos… et on bascule sur la Draft, y’a pas tellement le temps de pinailler aujourd’hui.

Les résultats de la nuit

Dans le premier match de la soirée l’étonnante franchise de Washington a tapé le Lynx, seulement la deuxième défaite de Minnesota cette saison. Napheesa Collier était absente (dos), ceci explique en partie cela, mais bravo Kiki, Sonia, Sug, Jade et Shakira. Dans un duel de franchises décevantes cette année, Los Angeles et Chicago, le Sky a ensuite pris le dessus sur les Sparks, malgré 20 pions de Kelsey Plum. Le duo Angel Reese – Kamilla Cardoso a fait la loi avec 18/17/6/4 pour la première et 27 pions pour la deuxième.

Paige Bueckers ? Elle va plutôt pas mal merci pour elle. 12 points pour la n°1 de la Draft face au Dream, victoire tranquille contre Brittney Griner, Rhyne Howard et Allisha Gray, Atlanta est passé à côté de son match. Pour finir, s/o à nos Françaises du Storm de Seattle… qui sont pris de plein fouet cette nuit la colère d’Aliyah Boston. La n°1 de la Draft 2023 a mené le Fever d’Indiana à la win avec 31 points et 8 rebonds, parfait pour suppléer une Caitlin Clark encore en mode arrosage automatique (3/13 dont 0/6 à 3-points). 11 points pour Gabby Williams et 4 pour Dominique Malonga, la soirée ne restera pas dans les livres d’histoire.

On vous laisse avec ce résumé rapide et on se donne rendez-vous ce soir pour la Draft… et pour un joli duel entre Marine Johannes et Carla Leite à 4h !

Le programme de ce soir