Après une première journée maitrisée, l’Équipe de France féminine de 3×3 enchaine aujourd’hui avec ses deux derniers matchs de poule. Deux victoires et ce sera les quarts de finale assurés, on ne peut pas être plus clair.

Deux victoires face à l’Autriche et la Hongrie, et voilà que le quatuor tricolore (le… quadricolore ?) a son destin entre ses mains. En effet, si Hortense Limouzin, Marie Mané, Marie Michelle Milapie et Camille Droguet s’imposent aujourd’hui face au Canada et la Lettonie, les filles de François Brisson termineront premières de leur groupe et se qualifieront ainsi directement pour le bracket final. Dans le cas contraire une défaite peut suffire mais mieux vaut ne pas calculer, et au pire des cas… le play-in semble déjà quasi acquis mais ne parlons pas trop vite. Les deux adversaires du jour ? Les très solides Canadiennes de Kacie Bosch et Paige Crozon, deux des quatre joueuses présentes l’été dernier lors des JO de Paris, les deux autres étant les soeurs Plouffe, absentes pour cause d’ouverture de la pêche. Une fois ce gros morceau avalé nos quatre guerrières enchaineront avec une rencontre face à des Lettones moins cotées mais attention, c’est du 3×3 et rien n’est jamais acquis. Rendez-vous 11h10 pour donner de la voix !

Le programme des Bleues aujourd’hui

11h10 : France – Canada

13h25 : France – Lettonie

Matchs à suivre sur les canaux de la chaine l’équipe et sur la chaine YT de la FIBA