Plus que six matchs et on en aura terminé de la phase de poules de cet EuroBasket 2025. Le groupe de la France est concerné, celui de l’Espagne aussi, et ce soir à 22h30 on pourrait bien se taper une énorme barre.

Le programme du jour

14h : Bosnie Herzégovine – Géorgie (Groupe C)

14h : France – Islande (Groupe D)

17h : Israël – Slovénie (Groupe D)

17h15 : Italie – Chypre (Groupe C)

20h30 : Espagne – Grèce (Groupe C)

20h30 :Pologne – Belgique (Groupe D)

Le main event

Une fois n’est pas coutume, on part sur un match qui ne concerne pas l’Équipe de France.

Parlons plutôt de cet énorme Espagne – Grèce qui s’annonce, énorme car on a ici deux institutions du basket FIBA, mais énorme surtout car la Roja a potentiellement des chances d’être… éliminée en cas de défaite (et de victoire de la Bosnie sur la Géorgie). On ne va absolument fêter ça si ça arrive mais sachez qu’on a quand même acheté pour 500 balles de confettis et feux d’artifice. Un match à surveiller plutôt deux fois qu’une d’ailleurs, car ce groupe croisera avec celui de la France et on saura donc aux alentours de 22h30 qui sera l’adversaire des Bleus en huitièmes. Et ça pourrait d’ailleurs très bien être… l’Espagne.

Les autres matchs

Beaucoup d’enjeu ce soir entre Katowice et Limassol. On en parle d’ailleurs ici, tout ou presque peut encore arriver. Dès 14h la Bosnie et la Géorgie auront un match capital à disputer, alors que la France devra assurer contre l’Islande pour s’offrir – logiquement -un huitième plus tranquille. L’Italie semble assez tranquille contre Chypre et le match entre la Slovénie et Israël sera par contre lourd d’enjeu, tout comme les deux matchs de 20h30. Il fait chaud là !