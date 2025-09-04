Quelques heures après la bombe balancée par le podcasteur Pablo Torre, la NBA a décidé d’ouvrir une enquête sur l’affaire de l’emploi fictif de Kawhi Leonard aux Clippers, qui aurait permis de contourner le salary cap. Steve Ballmer et la franchise californienne ont répondu via un communiqué.

L’affaire Kawhi Leonard continue de prendre de l’ampleur, maintenant que la NBA a décidé de jeter un œil attentif au dossier.

NBA spokesman Mike Bass tells ESPN: “We are aware of this morning’s media report regarding the LA Clippers and are commencing an investigation.”

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 3, 2025

Si l’enquête ouverte par la Ligue confirme que les Clippers ont payé Kawhi Leonard 28 millions de dollars pour un emploi fictif afin de contourner le salary cap, les sanctions pourraient être sévères. Comme l’indique ESPN, cela va de la grosse amende (jusqu’à 7,5 millions de dollars) à la perte de picks de draft, jusqu’à l’annulation du contrat d’un joueur voire même une suspension.

Pendant ce temps-là, les Clippers assurent qu’ils n’ont rien fait de mal et que ces accusations sont infondées.

Communiqué 1

« L’idée selon laquelle Steve aurait investi dans Aspiration (ancien partenaire des Clippers, avec lequel Kawhi aurait signé un contrat de 28 millions de dollars, ndlr.) afin de verser de l’argent à Kawhi Leonard est absurde. Il n’y a rien d’inhabituel ni de répréhensible à ce que les sponsors d’une équipe concluent des contrats de sponsoring avec des joueurs de la même équipe. Ni Steve ni l’organisation des Clippers n’avaient connaissance du contrat de sponsoring indépendant conclu entre Kawhi et Aspiration. Affirmer le contraire est tout simplement faux. Les Clippers prennent très au sérieux la conformité aux règles de la NBA, respectent pleinement les règles de la ligue et accueillent favorablement son enquête concernant Aspiration. »

Communiqué 2

« Ni M. Ballmer ni les Clippers n’ont contourné le salary cap ou commis une quelconque faute liée à Aspiration. Toute affirmation contraire est manifestement fausse : la franchise a mis fin à sa relation avec Aspiration il y a plusieurs années, au cours de la saison 2022-2023, lorsque Aspiration a manqué à ses obligations. Ni les Clippers ni M. Ballmer n’avaient connaissance d’activités irrégulières de la part d’Aspiration ou de son cofondateur avant que le gouvernement n’ouvre son enquête. La franchise et M. Ballmer sont prêts à aider les forces de l’ordre de toutes les manières possibles. »

Clippers statement: pic.twitter.com/2nZR75JCTo

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 4, 2025

La suite au prochain épisode.