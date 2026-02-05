Programme NBA : Victor Wembanyama affronte Cooper Flagg !

La Trade Deadline est terminée, il est l’heure de se replonger dans les matchs. Et pour cause, huit rencontres sont au programme en NBA dont une belle affiche entre Mavericks et Spurs !

Le programme NBA du soir

1h : Pistons – Wizards

1h : Magic – Nets

1h30 : Hawks – Jazz

1h30 : Raptors – Bulls

2h : Rockets – Hornets

2h30 : Mavericks – Spurs

4h : Suns – Warriors

4h : Lakers – Sixers

L’affiche à ne pas rater : Mavericks – Spurs

Cooper Flagg et Victor Wembanyama s’étaient croisés une première fois à l’ouverture de la saison. Ce soir-là, les Spurs avaient écrasé les Mavericks (125-92), avec un Wemby monstrueux : 40 points, 15 rebonds, 3 contres. Flagg, lui, avait vécu des débuts plus discrets (10 points, 10 rebonds).

Depuis, les semaines ont filé et les deux numéros 1 de leurs drafts respectives ont progressé, chacun à sa manière. Flagg a trouvé son rythme et s’est déjà offert quelques vrais cartons en NBA. Deuxième round cette nuit : rendez-vous à 2h30.

8 GAMES ON TAP FOR THURSDAY’S SLATE ‼️

▪️ DET (#1 in East) seeks 4 straight Ws

▪️ TOR (#6 in East) vs. CHI up North

▪️ Streaking CHA eyes 8 straight Ws

▪️ Cooper Flagg: 39.7 PPG in L4

▪️ PHX host GSW, aims for 5-1 in L6

▪️ PHI visits LAL, chasing 6 straight Ws

📺 Prime and NBA… pic.twitter.com/A9yqIFlHJz

— NBA (@NBA) February 5, 2026

Les Français en lice

Alex Sarr et Bilal Coulibaly affrontent les Pistons

Nolan Traoré défie Noah Penda

Zaccharie Risacher défie le Jazz

Moussa Diabaté et Tidjane Salaün face aux Rockets

Victor Wembanyama affronte Cooper Flagg

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici