La semaine des Français en NBA : Maxime Raynaud candidat aux All-Rookie Teams ?

Le lundi reste le meilleur jour de la semaine, et avec lui le point hebdomadaire sur les Français en NBA. Victor Wembanyama a encore fait sa loi avec un game-winner contre Phoenix, Maxime Raynaud a tout écrasé avec les Kings et Rudy Gobert a gobé absolument tout ce qui traînait au rebond.

Victor Wembanyama propulse les Spurs en Playoffs

Quatre matchs, quatre victoires, et toujours cette impression que la soirée bascule dans son sens dès qu’il décide d’appuyer sur le bouton. Il y a eu le buzzer assassin contre Phoenix, une grosse sortie contre les Clippers pour lancer la semaine, puis encore une copie très complète face aux Pacers avec 20 points, 8 rebonds, 6 passes et 5 contres. Même quand l’adresse extérieure n’est pas flamboyante, l’impact global reste obscène.

LE GAME-WINNER DE WEMBY FACE AUX SUNS 🔥pic.twitter.com/glxOuldBXb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 20, 2026

Bilan semaine (4 matchs) : 23,3 points à 47,2% au tir, 25,9% à 3-points, 90% aux lancers, 10,3 rebonds, 3 passes, 1,3 interception, 2,8 contres.

Meilleur match vs Suns : 34 points, 12 rebonds, 3 interceptions, 1 contre.

Moins bon match @ Kings : 18 points, 8 rebonds, 3 passes, 1 contre.

Maxime Raynaud, le jeune roi se porte bien

Mad Max a clairement signé la semaine offensive la plus sale du contingent français. 32 points contre San Antonio, 30 contre Philadelphie, puis 22 avec 10 rebonds face aux Nets. En trois matchs, ça fait 84 points, avec un très gros rendement, de l’autorité dans la peinture, bref on adore ça.

Il prend également de plus en plus de place dans le coeur des fans du nouveau continent, à l’image de la séquence trashtalking avec Terrence Mann cette nuit.

Kings rookie Maxime Raynaud career-high 32 PTS (13-25 FG, 2-5 3P, 4-4 FT), 9 REB, 3 AST, 1 BLK vs. Spurs

2nd in total rebounds/6th in total blocks/7th in total points by a rookie this season https://t.co/lFOcdPdes0 pic.twitter.com/AoKCN6WxBk

— Role Player Performances (@BenchHighlights) March 18, 2026

Bilan semaine (3 matchs) : 28 points à 61,8% au tir, 55,6% à 3-points, 84,6% aux lancers, 7,7 rebonds, 2,3 passes, 1 contre.

Meilleur match vs Spurs : 32 points, 9 rebonds, 3 passes, 1 contre.

Moins bon match vs Nets : 22 points, 10 rebonds, 2 passes, 1 interception, 1 contre. Ça pose le niveau de la semaine.

Rudy Gobert, du grand Gobzilla

Rien de clinquant dans la forme, mais un rendement de mammouth. Rudy a tourné à 15 rebonds de moyenne sur la semaine, avec deux énormes soirées à 19 puis 15 prises, une sortie à 21 points contre Utah, et encore 14 rebonds à Boston pour finir. C’est le genre de semaine qu’on résume facilement : de la taille, du contrôle, de la dissuasion, et une raquette transformée en propriété privée.

Rudy Gobert PnR block pic.twitter.com/iDgs4eUk3x

— Timberwolves Clips (@WolvesClips) March 23, 2026

Bilan semaine (4 matchs) : 14,3 points à 60,5% au tir, 64,7% aux lancers, 15 rebonds, 0,8 passe, 1 interception, 2,8 contres.

Meilleur match vs Jazz : 21 points, 12 rebonds, 2 contres, 1 interception.

Moins bon match @ Celtics : 9 points, 14 rebonds, 1 passe, 4 contres, 1 interception.

Bilal Coulibaly, solide malgré les galères physiques

Bilal n’a joué que trois matchs, mais ses trois sorties ont été sérieuses. Deux matchs à 21 points, de l’activité défensive, des interceptions et contres, de l’efficacité, et une vraie agressivité vers le cercle. Le bémol, c’est évidemment la santé : il a raté les deux matchs contre Detroit à cause d’une bursite rétrocalcanéenne droite. Sans ça, la semaine pouvait être encore plus bruyante.

Bilal Coulibaly 21/4/4/1s/2b +4 on 8/15 FG vs OKC https://t.co/QY62WiPMTQ pic.twitter.com/8sJ84mszaN

— riley ｼ (@rileyr_) March 22, 2026

Bilan semaine (3 matchs) : 18,3 points à 54,1% au tir, 60% à 3-points, 81,8% aux lancers, 5,7 rebonds, 3,3 passes, 1,7 interception, 1,3 contre.

Meilleur match vs Warriors : 21 points, 8 rebonds, 4 passes.

Moins bon match @ Knicks : 13 points, 5 rebonds, 2 passes, 3 interceptions, 2 contres.

Ousmane Dieng, l’adresse qui fait du bien

Le transfert à Milwaukee continue de lui offrir une vraie fenêtre, et Ousmane l’utilise bien. 19 points contre Cleveland, 13 contre Utah, 11 à Phoenix, avec un vrai coup de chaud de loin. La ligne globale est propre, la semaine aussi, et ça confirme qu’il y a quelque chose à aller chercher dans ce rôle-là quand la confiance est là.

Bucks Ousmane Dieng 19 PTS (7-12 FG, 5-8 3P), 5 REB, 1 AST, 1 STL vs. Cavs https://t.co/VXufWGkX8a pic.twitter.com/LfmWkhTMWd

— Role Player Performances (@BenchHighlights) March 18, 2026

Bilan semaine (3 matchs) : 14,3 points à 56,7% au tir, 60% à 3-points, 0% aux lancers, 2,7 rebonds, 1,3 passe, 1,3 interception.

Meilleur match vs Cavaliers : 19 points, 5 rebonds, 1 passe, 1 interception.

Moins bon match @ Suns : 11 points, 2 rebonds, 2 passes, 1 interception.

Zaccharie Risacher, peu de volume mais belle propreté

La semaine n’est pas énorme en quantité, mais elle est franchement délicieuse. Zacch’ a terminé à 70% au tir et 77,8% derrière l’arc, avec deux belles sorties contre Houston et Golden State. Le rookie n’a pas tout raflé, loin de là, mais il a laissé une impression de netteté assez forte.

Bilan semaine (4 matchs) : 10 points à 70% au tir, 77,8% à 3-points, 83,3% aux lancers, 4 rebonds, 0,8 passe, 0,8 interception, 0,5 contre.

Meilleur match vs Warriors : 17 points à 5/6 au tir, 3/4 de loin, avec 2 rebonds.

Moins bon match vs Magic : 2 points, 2 rebonds en 10 minutes.

Nolan Traoré, du playmaking, du déchet, mais de vraies choses

La semaine de Nolan est contrastée, comme souvent chez un jeune meneur qui a déjà beaucoup de responsabilités. L’adresse a été difficile, mais il a quand même produit : 17 points à Sacramento, 7 passes contre les Knicks, 6 passes contre OKC, des contres, des interceptions, du rythme. Tout n’est pas propre, mais tout n’est clairement pas anodin non plus. L’apprentissage se poursuit !

Bilan semaine (4 matchs) : 11,3 points à 31,1% au tir, 33,3% à 3-points, 80% aux lancers, 2 rebonds, 4,5 passes, 1 interception, 1 contre.

Meilleur match @ Kings : 17 points, 2 rebonds, 4 passes, 1 interception.

Moins bon match vs Blazers : 4 points, 1 rebond, 1 passe.

Moussa Diabaté, fidèle au poste

Du grabuge au rebond, de l’énergie, des bras partout et cette impression qu’il peut toujours salir le match adverse sans avoir besoin de 15 tirs. Son 13 rebonds contre Miami puis ses 14 contre Memphis racontent bien la semaine. Offensivement, c’est plus irrégulier, mais l’impact général reste bien réel.

Moussa Diabate’s emergence into a starting-level C has been pivotal in Charlotte establishing themself as a legitimate playoff team

From his endless motor to his synergy with LaMelo in the pick and roll, Moussa has solidified his important to the Hornets pic.twitter.com/gULiYnEl49

— Point Made Basketball (@pointmadebball) March 22, 2026

Bilan semaine (3 matchs) : 7,3 points à 66,7% au tir, 66,7% aux lancers, 10,7 rebonds, 2,7 passes, 1 interception, 1,3 contre.

Meilleur match vs Grizzlies : 11 points, 14 rebonds, 3 passes, 2 contres, 1 interception.

Moins bon match vs Magic : 3 points, 5 rebonds, 1 passe, 1 contre.

Alexandre Sarr, entre éclairs et pépins

Alex n’a joué que deux matchs, et sa semaine a vraiment eu deux visages. D’un côté, l’horreur offensive contre Detroit avec un 1/12 au tir. De l’autre, une sortie beaucoup plus stimulante face au Thunder avec 14 points, 5 rebonds et surtout 8 passes. Le souci, c’est que sa semaine a encore été grignotée par les blessures : absent contre Golden State pour gestion d’une gêne aux ischios droits, forfait le 17 contre Detroit avec une capsulite du gros orteil gauche, puis à nouveau absent hier soir à New York pour le même problème.

Bilan semaine (2 matchs) : 8 points à 25% au tir, 25% à 3-points, 100% aux lancers, 4 rebonds, 5 passes, 0,5 interception, 1,5 contre.

Meilleur match vs Thunder : 14 points, 5 rebonds, 8 passes, 1 interception, 1 contre.

Moins bon match vs Pistons : 2 points, 3 rebonds, 2 passes, 2 contres.

Guerschon Yabusele, du contraste mais une semaine utile

Trois matchs, un début de semaine propre contre Memphis, un match discret contre Toronto, puis une belle ligne de guerrier face à Cleveland avec 11 rebonds et 2 contres. Ce n’est pas la semaine la plus flashy du lot, mais Yabu a quand même laissé des traces, surtout dans les détails qui font du bien à une rotation.

Bilan semaine (3 matchs) : 9,3 points à 53,3% au tir, 55,6% à 3-points, 87,5% aux lancers, 4,7 rebonds, 1,3 passe, 1,7 interception, 0,7 contre.

Meilleur match vs Grizzlies : 13 points en 18 minutes, avec un 2/3 de loin.

Moins bon match vs Raptors : 5 points, 3 rebonds, 3 passes, 2 interceptions.

Mohamed Diawara

La ligne générale n’est pas énorme en volume, mais il y a eu de vraies choses. Son match à Brooklyn est le plus complet avec 8 points, 7 rebonds, 5 passes, puis il a fini la semaine avec 12 points contre Washington en étant très propre à l’adresse.

Bilan semaine (3 matchs) : 6,7 points à 50% au tir, 55,6% à 3-points, 75% aux lancers, 3 rebonds, 2 passes.

Meilleur match @ Nets : 8 points, 7 rebonds, 5 passes.

Moins bon match vs Pacers : 0 point, 1 rebond, 1 passe.

Le point infirmerie

Le principal point d’attention de la semaine côté français concerne encore Washington. Bilal Coulibaly a raté les deux matchs contre Detroit à cause d’une bursite rétrocalcanéenne droite.

Alexandre Sarr a lui manqué le match du 16 mars contre Golden State pour gestion d’une blessure à l’ischio-jambier droit, puis le premier match contre Detroit et celui de New York à cause d’une capsulite au gros orteil gauche.