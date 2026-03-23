Maxime Raynaud en mode trashtalk, une satisfaction pour son coach Doug Christie

Maxime Raynaud n’a pas seulement réalisé un gros match face aux Nets, cette nuit, il a aussi montré les muscles face à Terance Mann lors d’un échange tendu en milieu de 3e quart-temps. Un comportement qui a plu a son coach, Doug Christie, qui y voit l’apprentissage de la dureté NBA.

22 points, 10 rebonds et un front contre front avec Terance Mann. S’il s’affirme soir après soir comme un intérieur remarquable, Maxime Raynaud grandit aussi dans son comportement, ne baissant pas le regard face à un vétéran lorsque ce dernier l’invective.

Et un front contre front avec Terance Mann*

Même pas peur le Max !pic.twitter.com/xIaFjY3otP https://t.co/ZdZfJ1pUK2

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) March 23, 2026

Une situation qui a été relevée en conférence de presse par Doug Christie, le coach des Kings. Pour lui, le fait qu’un joueur rookie comme Maxime n’ait pas fui la confrontation montre une certaine progression, et il souligne à quel point il est important de susciter le respect en NBA.

« Cela fait partie de son développement… Vous savez, on n’est pas là pour être amis. On est là pour représenter Sacramento, la franchise des Kings et pour gagner des matchs. Je ne veux pas voir un basket de copains.