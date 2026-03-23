La nuit des Français en NBA : Maxime Raynaud continue de cartonner !

Il vit son rêve cette saison chez les Kings, et au travers de sa saison, on saisit aussi ce qu’il représente d’avenir pour Sacramento. Le résumé de la nuit des tricolores en NBA fait évidemment honneur à Maxime Raynaud, qui a de nouveau été très juste face aux Nets.

Les résultats de la nuit :

Nuggets – Blazers : 128-112 (stats)

– Blazers : 128-112 (stats) Kings – Nets : 126-122 (stats)

– Nets : 126-122 (stats) Knicks – Wizards : 145-113 (stats)

– Wizards : 145-113 (stats) Celtics – Wolves : 92-102 (stats)

: 92-102 (stats) Suns – Raptors : 120-98 (stats)

Maxime Raynaud

Toujours impérial, face à des Nets certes faiblards mais loin de s’avouer vaincus. Maxime Raynaud continue son chemin royal en inscrivant 22 points, 10 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre à 10/13 au tir contre Brooklyn. Quel régal !

For da kids 👟 pic.twitter.com/UUmLfKHj4F

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) March 23, 2026



Nolan Traoré

Face à des Kings qui ne respirent pas non plus la compétitivité, Nolan Traoré s’est également fait plaisir : 17 points, 2 rebonds, 4 passes, 1 interception à 6/12 au tir. Quelle fin de saison pour le meneur tricolore !

Killian Hayes

Il a d’abord bien commencé, mais s’est blessé après 12 minutes de jeu et n’est pas revenu. 2 points, 4 rebonds à 1/4 au tir pour Killian Hayes contre les Nets.

Mohamed Diawara

12 points, 1 rebond à 4/6 pour Mo’ dans la grosse branlée infligée aux Wizards. Propre. Pacôme Dadiet a également eu un peu de temps de jeu, avec 3 minutes sur le parquet.

Bilal Coulibaly

Face aux Knicks, les Wizards ont pris une sacrée soupe. Bilal inscrit néanmoins 13 points, 5 rebonds, 2 passes, 3 interceptions et 2 contres à 5/12 au tir.

Sidy Cissoko

7 points, 2 rebonds, 1 passe à 3/8 au tir face aux Nuggets pour Sidy.

Rudy Gobert

Dans la victoire collective des Wolves à Boston, Rudy a été important au rebond, comme toujours : 9 points, 14 rebonds, 1 passe, 1 interception, 4 contres à 3/5 au tir.

Le programme de ce soir :