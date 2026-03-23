Le deuxième tour de la March Madness a livré son verdict ce week-end. Hier, le champion en titre – Florida – est tombé dans les dernières secondes face à Iowa, tandis que Darryn Peterson et Kansas ont été éliminés au buzzer. Résultats, perfs, moments forts, highlights, les Français… par ici le récap complet !

Les scores

West Region

Purdue (#2) – Miami (#7) : 79-69

– Miami (#7) : 79-69 Arizona (#1) – Utah State (#9) : 78-66

Midwest Region

Iowa State (#2) – Kentucky (#7) : 82-63

– Kentucky (#7) : 82-63 Virginia (#3) – Tennessee (#6) : 72-79

: 72-79 Alabama (#4) – Texas Tech (#5) : 90-65

East Region

Kansas (#4) – St. John’s (#5) : 65-67

: 65-67 UConn (#2) – UCLA (#7) : 73-57

South Region

Florida (#1) – Iowa (#9) : 72-73

La surprise : le champion en titre au tapis !

Les Florida Gators, vainqueurs du tournoi NCAA l’an passé, ne s’imaginaient probablement sortir dès le deuxième tour du tournoi. Mais un certain Alvaro Folgueiras a décidé de briser brutalement leurs rêves de back-to-back.

LE CHAMPION EN TITRE AU TAPIS 😱😱pic.twitter.com/9sbGzXlc91

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) March 23, 2026

Dans les dernières secondes du match, le joueur espagnol d’Iowa a planté une banderille depuis le corner pour crucifier le champion en titre. Tout ça sous les yeux de sa maman, qui avait spécialement fait le déplacement depuis Malaga. Elle n’avait pas vu jouer son fils en basket universitaire depuis près de deux ans.

« March is for the dreamers » ❤️

Alvaro Folgueiras speaks on his relationship with his mom and the Iowa team 👏#MarchMadness pic.twitter.com/LMyWG2u1h6

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 23, 2026

Pour la première fois depuis 2018, une tête de série #1 s’incline contre une équipe classée #9. Pratiquement personne n’osait imaginer une défaite des Gators avant le match, eux qui avaient explosé leur adversaire du premier tour (+59). Mais très vite durant la rencontre, Florida a compris qu’Iowa n’était pas du genre à se laisser marcher dessus. Les Hawkeyes avaient l’œil du faucon, menant pendant une grande partie du match et même 51-39 en deuxième mi-temps, avant de se montrer plus clutch dans les ultimes secondes.

La perf’ : Tamin Lipsey, une première depuis 1986 !

En l’absence de leur meilleur joueur Joshua Jefferson, le meneur senior d’Iowa State Tamin Lipsey a pris les choses en main face à Kentucky : 26 points (record personnel), 10 passes et 5 interceptions pour lui ! Selon ESPN, il est seulement le troisième joueur de l’histoire de la March Madness à sortir un match en 25 points – 10 assists – 5 steals (depuis 1986 quand les interceptions ont commencé à être comptabilisées).

Lipsey a ainsi joué un rôle essentiel dans la victoire facile d’Iowa State (82-63), qui a profité des… 20 pertes de balle de Kentucky.

« Il n’y a pas un meilleur meneur que lui en Amérique » – Le coach d’Iowa State sur Tamin Lipsey

Tamin Lipsey was instrumental for the Cyclones today:

26 PTS

10 AST

5 STLS

🔥🔥 @CycloneMBB #MarchMadness pic.twitter.com/fxrLARZVuD

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 22, 2026

Le moment fort : la Darling de St. John’s

Alors qu’il en était à… 0 point à 0/4 au tir et que le match était à égalité dans les dernières secondes, Dylan Darling a demandé à son légendaire coach Rick Pitino de monter un système pour lui. Pendant quelques instants, Pitino a douté, mais a fini par faire confiance à son joueur. La suite, c’est ça :

C’en est fini pour Darryn Peterson et Kansas à la March Madness.

Ils ont perdu LA-DESSUS : pic.twitter.com/ZRmE04PIqW

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) March 23, 2026

Dylan Darling inscrit un lay-up au buzzer pour donner la victoire 67-65 à St John’s. Scénario terrible pour Kansas et le prospect NBA Darryn Peterson (21 points), qui doivent déjà prendre la porte alors qu’ils avaient des ambitions élevées.

Les Français à la March Madness

Kyllian Touré (Iowa State) : 10 points, 4 rebonds et 3 interceptions en 31 minutes

L’ancien espoir de l’ASVEL a contribué dans la victoire d’Iowa State face à Kentucky. Ses drives ainsi que son activité défensive ont particulièrement fait mal. Kyllian nous a fait peur sur une grosse chute en deuxième mi-temps, mais il est revenu en jeu pour finir le boulot proprement.

Quelques highlights

Le point bracket

THE STREAK IS OVER at 43-1 😱

The final perfect bracket goes down along with Virginia as just 28.89% of brackets had Tennessee going to the Sweet 16 🍿 pic.twitter.com/gjpHGmziFN

— SportsCenter (@SportsCenter) March 23, 2026

La suite de la March Madness

Le programme du Sweet 16 :

Purdue (#2) – Texas (#11)

Nebraska (#4) – Iowa (#9)

Arizona (#1) – Arkansas (#4)

Houston (#2) – Illinois (#3)

Duke (#1) – St. John’s (#5)

Michigan (#1) – Alabama (#4)

UConn (#2) – Michigan State (#3)

Iowa State (#2) – Tennessee (#6)

Les matchs se dérouleront dans la nuit de jeudi à vendredi, et de vendredi à samedi.

The Sweet 16 is SET 🍭 pic.twitter.com/7aXG5vycZ1

— College Basketball Report (@CBKReport) March 23, 2026