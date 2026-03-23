Cinq semaines loin des parquets à cause d’une blessure aux ischios, et le voilà de retour : Jalen Williams revient pile au bon moment pour relancer la machine du Thunder, déjà bien chaude, juste avant le début des Playoffs… ça recommence à faire flipper OKC là, non ?

Après avoir manqué les seize dernières rencontres du Thunder à cause d’une blessure aggravée aux ischios, Jalen Williams revient renforcer l’effectif d’OKC juste à temps pour s’échauffer avant le début des Playoffs.

Le lieutenant de Shai Gilgeous-Alexander devrait être officiellement de retour ce soir face aux Sixers selon Shams Charania, avec encore 11 matchs pour retrouver le rythme avant la post-season, alors qu’OKC reste sur une série de 11 victoires. Tranquillou !

Oklahoma City Thunder star Jalen Williams is off the injury report and will return to action on Monday against the Philadelphia 76ers, multiple sources tell ESPN. Williams missed the last 5-plus weeks due to a hamstring strain, and now is back with 11 regular-season games left. pic.twitter.com/FNUSWbM4Lm

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 22, 2026

Après plus d’un mois, OKC récupère une pièce essentielle de son système… et c’est là que ça devient flippant. Le Thunder tourne déjà à plein régime, et ils réintègrent un de leurs joueurs les plus complets au moment parfait pour remettre du rythme, des automatismes, et arriver en Playoffs avec un effectif quasiment au complet.

Le plus flippant ? Les mecs ont le meilleur bilan de la ligue alors que le cinq majeur n’a joué que 5 matchs ensemble cette saison… bonne chance tout le monde.