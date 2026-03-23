Résumé NBA de la nuit : les Wolves victorieux à Boston, une première depuis 2005 !
Le 23 mars 2026 à 07:25 par Nicolas Vrignaud
Petite nuit en NBA pour entamer une nouvelle semaine. On se fait un petit résumé tranquillement, en parlant notamment des Wolves, qui ont gagné à Boston pour la première fois depuis (très) longtemps. Et sans Anthony Edwards !
Les résultats de la nuit :
- Nuggets – Blazers : 128-112 (stats)
- Kings – Nets : 126-122 (stats)
- Knicks – Wizards : 145-113 (stats)
- Celtics – Wolves : 92-102 (stats)
- Suns – Raptors : 120-98 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Derrière les 22 points, 14 rebonds et 14 passes de Nikola Jokic, les Nuggets gardent le rythme et s’imposent à domicile contre les Blazers. La course à l’avantage du terrain risque d’être tendue jusqu’au bout, à l’Ouest !
- Les Kings s’offrent les Nets dans le Merdico de la nuit.
- New York défonce les Wizards au coeur de Manhattan, avec un joli match signé Karl-Anthony Towns : 26 points, 16 rebonds !
- Seule véritable affiche cette nuit en NBA, ce Wolves – Celtics a tenu ses promesses. Une prestation collective aboutie des Loups (sans Anthony Edwards) permet à Minneapolis d’effacer une sale marque : il s’agit de leur première victoire à Boston depuis… 21 ans. La dernière fois, c’était en 2005 !
- Les Suns ont terminé la nuit en tabassant les Raptors à Phoenix, faisait sans doute trop chaud pour les Dinos.
Le highlight de la nuit (venu de NCAA !)
DYLAN DARLING GAME WINNER. 🔥🔥🔥
— Hoop Central (@TheHoopCentral) March 22, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 0h : Pistons – Lakers
- 0h : Magic – Pacers
- 0h : Sixers – Thunder
- 0h : Heat – Spurs
- 0h30 : Hawks – Grizzlies
- 1h : Bulls – Rockets
- 2h : Jazz – Raptors
- 2h30 : Mavericks – Warriors
- 3h : Blazers – Nets
- 3h30 : Clippers – Bucks
Tags : Résumé NBA de la nuit, wolves