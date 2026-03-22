Programme NBA : choc inter-conférence entre Celtics et Wolves

Petite nuit au programme NBA ce soir avec seulement cinq rencontres, mais pas mal de Français sur les parquets en plus d’une belle confrontation Est-Ouest entre Celtics et Wolves.

Le programme NBA du soir :

22h : Nuggets – Blazers

23h : Kings – Nets

0h30 : Knicks – Wizards

1h : Celtics – Wolves

2h : Suns – Raptors

L’affiche à ne pas rater : Celtics – Wolves

La rareté fait la valeur, alors quand un choc entre deux équipes de deux conférences différentes se présente à ses portes, la planète basket se doit d’en profiter. Belle confrontation ce soir entre Boston et Minneapolis, qui en plus, peut avoir beaucoup d’importance pour le classement des deux équipes.

Du côté du Massachusetts, ça sourit fort. L’équipe de Joe Mazzulla vient de retrouver son franchise-player. Jaylen Brown joue à un niveau stratosphérique. Le collectif se place à la deuxième place de l’Est et est sur une belle série de 4 victoires consécutives. Que demander de plus ? Et bah que ça continue !

Avec la perte de Cade Cunningham côté Pistons, les Celtics pourraient bien viser le sommet de leur Conférence alors chaque victoire compte, d’autant plus que New York n’est pas très loin derrière.

30+ points in 4 of his last 5 games 🔥 pic.twitter.com/h60lOj6kNY

— Boston Celtics (@celtics) March 21, 2026

Du côté des Loups en revanche, ça tire un peu plus la gueule. L’équipe du Minnesota a perdu son alpha Anthony Edwards pour une à deux semaines, tout en étant sur une dynamique pas fofolle (5 défaites sur les dix derniers matchs).

Conséquence, les Wolves se retrouvent davantage à devoir regarder derrière eux que devant au classement de la Conférence Ouest. Phoenix reste à distance avec 4 victoires de moins mais attention à ne pas tomber dans une spirale infernale et finir dans le play-in. Et pour ça, il faudra commencer par passer sur le corps de ces valeureux Celtics.

Les Français en lice :

Sidy Cissoko avec les Blazers

avec les Blazers Killian Hayes et Maxime Raynaud (Kings) face à Nolan Traoré (Nets)

et (Kings) face à (Nets) Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet au Madison Square Garden contre les Wizards de Bilal Coulibaly et Alex Sarr

et au Madison Square Garden contre les Wizards de et Rudy Gobert et Joan Beringer feront face aux Celtics

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici