Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 22 mars 2026, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec 5 matchs au programme, dont un sur le fuseau horaire de Châteauroux ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport en Ligne ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

22h : Nuggets (1,26) – Blazers (3,80)

23h : Kings (1,40) – Nets (2,90)

0h30 : Knicks (1,03) – Wizards (11)

1h : Celtics (1,25) – Wolves (4,05)

2h : Suns (2,15) – Raptors (1,69)

Le combiné du NBA Sunday

Les Nuggets battent les Blazers (sans prolongation) et Julius Randle marque au moins 20 points face aux Celtics (1,83) : dans le doute actuellement, les Nuggets de Nikola Jokic doivent se rassurer face à Portland. Bonne nouvelle : ils devraient être au complet pour la première fois depuis bien longtemps (retour attendu de Peyton Watson). De quoi repartir sur les bons rails devant leur public ? C’est en tout cas le scénario qu’on envisage, face à des Blazers toujours privés de Shaedon Sharpe et potentiellement de Jerami Grant. Avec ça, on voit Julius Randle assumer son statut d’option offensive numéro 1 des Wolves, en l’absence d’Anthony Edwards. Randle tourne à 26 points de moyenne sur ses quatre derniers matchs et devra une nouvelle fois s’employer pour permettre à Minnesota de rivaliser avec Boston.



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C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).