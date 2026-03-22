Arrivé aux Clippers début février dans l’échange avec James Harden, Darius Garland commence sérieusement à trouver son rythme à Los Angeles. Cette nuit, le meneur a signé son meilleur match sous ses nouvelles couleurs avec 41 points et 11 passes dans la victoire des Clippers à Dallas après prolongation.

Darius Garland a sorti la grosse partition au bon moment. Face aux Mavericks, le meneur a planté 41 points à 15/24 au tir, 8/12 de loin, avec 11 passes décisives, pour porter les Clippers vers un succès 138-131 après prolongation. C’est tout simplement son record de la saison, dans un match qui permet aussi à Los Angeles de stopper une série de quatre défaites.

Darius Garland 41 PTS (15/24 FG), 11 AST pic.twitter.com/JJGVAd4fB6

— Brett Usher (@UsherNBA) March 22, 2026

Au-delà des chiffres, c’est surtout la sensation qui commence à s’installer. Depuis son arrivée en Californie après le trade avec Cleveland, Garland apporte ce que les Clippers allaient chercher : de la création, du tir extérieur et davantage de vitesse dans le jeu. Tyronn Lue avait d’ailleurs expliqué juste après l’échange que son équipe allait jouer plus vite avec lui à la mène. Cette nuit à Dallas, on a vu exactement ce profil-là.

On ne va pas dire que toute la Californie est déjà tombée amoureuse, mais Garland est clairement en train de se faire une place. Quand tu balances 41 points dans une victoire en overtime, que tu redonnes du jus à une attaque en panne et que tu claques ton meilleur match depuis ton arrivée, forcément, ça aide à devenir un peu plus qu’un simple renfort.