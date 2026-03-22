La nuit des Français en NBA : belle soirée pour les tricolores !

Le 22 mars 2026 à 11:13 par Hisham Grégoire

Grosse nuit pour nos Français en NBA ! Entre Zaccharie Risacher, Moussa Diabaté ou encore Bilal Coulibaly, les tricolores se sont régalés cette nuit !

Les résultats de la nuit :

Alex Sarr

Bonne sortie d’Alex Sarr malgré la défaite face au Thunder : 14 points, 5 rebonds, 8 passes, 1 interception et 1 contre en 22 minutes !

Bilal Coulibaly

Bilal continue d’enchaîner les belles perf’ ses derniers temps, cette nuit il ajoute 21 points, 4 rebonds, 4 passes, 1 interception et 2 contres en 33 minutes, le tout à 8/15 au tir dont 3/5 du parking !

Moussa Diabaté

Gros match de Moussa qui a détruit la raquette des Grizzlies : 11 points, 14 rebonds, 3 passes, 1 interception et 2 contres en 32 minutes.

Noah Penda

Petite sortie pour Noah : 2 points et 3 rebonds en 12 minutes.

Victor Wembanyama

Wemby a été au four et au moulin cette nuit, malgré une adresse capricieuse : 20 points à 8/18 au tir dont 1/4 de loin, 3/3 aux lancers, 8 rebonds, 6 passes, 1 interception et 5 contres en 26 minutes.

Nicolas Batum

En 20 minutes Batman a offert aux Clippers 6 points, 6 rebonds, 1 passe et 1 interception.

Ousmane Dieng

11 points, 2 rebonds, 2 passes et 1 interception en 32 minutes pour Ousmane Dieng !

Zaccharie Risacher

Nouvelle belle soirée en sortie banc pour Zacch’ : 17 points et 2 rebonds à 5/6 au tir dont 3/4 du parking, 4/5 aux lancers, le tout en 23 minutes !

Le programme de ce soir :