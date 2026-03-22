La nuit des Français en NBA : belle soirée pour les tricolores !
Le 22 mars 2026 à 11:13 par Hisham Grégoire
Grosse nuit pour nos Français en NBA ! Entre Zaccharie Risacher, Moussa Diabaté ou encore Bilal Coulibaly, les tricolores se sont régalés cette nuit !
Les résultats de la nuit :
- Wizards – Thunder : 111-132 (les stats)
- Hornets – Grizzlies : 124-101 (les stats)
- Magic – Lakers : 104-105 (les stats)
- Pelicans – Cavaliers : 106-111 (les stats)
- Hawks – Warriors : 126-110 (les stats)
- Rockets – Heat : 123-122 (les stats)
- Spurs – Pacers : 134-119 (les stats)
- Mavericks – Clippers : 131-138 (les stats)
- Jazz – Sixers : 116-126 (les stats)
- Suns – Bucks : 105-108 (les stats)
Alex Sarr
Bonne sortie d’Alex Sarr malgré la défaite face au Thunder : 14 points, 5 rebonds, 8 passes, 1 interception et 1 contre en 22 minutes !
Bilal Coulibaly
Bilal continue d’enchaîner les belles perf’ ses derniers temps, cette nuit il ajoute 21 points, 4 rebonds, 4 passes, 1 interception et 2 contres en 33 minutes, le tout à 8/15 au tir dont 3/5 du parking !
Moussa Diabaté
Gros match de Moussa qui a détruit la raquette des Grizzlies : 11 points, 14 rebonds, 3 passes, 1 interception et 2 contres en 32 minutes.
Noah Penda
Petite sortie pour Noah : 2 points et 3 rebonds en 12 minutes.
Victor Wembanyama
Wemby a été au four et au moulin cette nuit, malgré une adresse capricieuse : 20 points à 8/18 au tir dont 1/4 de loin, 3/3 aux lancers, 8 rebonds, 6 passes, 1 interception et 5 contres en 26 minutes.
Nicolas Batum
En 20 minutes Batman a offert aux Clippers 6 points, 6 rebonds, 1 passe et 1 interception.
Ousmane Dieng
11 points, 2 rebonds, 2 passes et 1 interception en 32 minutes pour Ousmane Dieng !
Zaccharie Risacher
Nouvelle belle soirée en sortie banc pour Zacch’ : 17 points et 2 rebonds à 5/6 au tir dont 3/4 du parking, 4/5 aux lancers, le tout en 23 minutes !
Le programme de ce soir :
- 22h : Nuggets – Blazers (Sidy Cissoko)
- 23h : Kings (Maxime Raynaud) – Nets (Nolan Traoré)
- 0h30 : Knicks (Mohamed Diawara) – Wizards (Alex Sarr & Bilal Coulibaly)
- 1h : Celtics – Wolves (Rudy Gobert & Joan Beringer)
- 2h : Suns – Raptors