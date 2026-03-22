Résumé NBA de la nuit : Lakers et Rockets s’en sortent au buzzer
Le 22 mars 2026 à 10:56 par Timéo Gomes
Dix matchs ont fait vibrer la planète basket cette nuit en NBA. Deux game-winners et deux records historiques sont tombés chez les Lakers et les Rockets. Il y a eu de la grosse perf dans l’autre équipe de Los Angeles. Ça mérite un bon gros résumé !
Les résultats de la nuit :
- Wizards – Thunder : 111-132 (les stats)
- Hornets – Grizzlies : 124-101 (les stats)
- Magic – Lakers : 104-105 (les stats)
- Pelicans – Cavaliers : 106-111 (les stats)
- Hawks – Warriors : 126-110 (les stats)
- Rockets – Heat : 123-122 (les stats)
- Spurs – Pacers : 134-119 (les stats)
- Mavericks – Clippers : 131-138 (les stats)
- Jazz – Sixers : 116-126 (les stats)
- Suns – Bucks : 105-108 (les stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Le Thunder a attendu le quatrième quart pour mettre une misère à Washington, malgré l’éjection d’Ajay Mitchell, Cayson Wallace et Jaylin Williams après une grosse échauffourée.
- LaMelo Ball a bombardé de loin (7 sur 14 à trois points), largement assez pour venir à bout des Grizzlies.
- Luke Kennard a délivré les Lakers au (quasi) buzzer pour vaincre le Magic. Ça fait 9 victoires de suite pour les Angelinos dans la nuit où LeBron James est officiellement devenu le joueur le plus capé de l’histoire de la saison régulière. Los Angeles peut voir la vie en rose.
- Toujours un peu laborieux du côté de Cleveland. Les Cavs se sont réveillés en toute fin de rencontre pour venir à bout des Pelicans. On retiendra la victoire sans oublier la manière.
- Les Warriors n’ont plus personne. Atlanta est l’une des équipes les plus chaudes du moment. Le calcul était vite fait.
- Après Luke Kennard pour les Lakers, c’est Amen Thompson qui a délivré les Rockets au buzzer face au Heat. On retiendra aussi que Kevin Durant est devenu le 5ème meilleur scoreur de l’histoire de la NBA… en dépassant un certain Michael Jordan.
- Victor Wembanyama n’a pas particulièrement brillé (20 points), mais les Spurs ont bien terrassé les Pacers. Belle performance de Dylan Harper et Keldon Johnson (24 points tous les deux).
- Les Clippers ont remporté un thriller face aux Mavs en prolongation. Darius Garland a été gigantesque (41 points, 11 passes), parfaitement suppléé par Kawhi Leonard (34 points).
- Le collectif des Sixers est venu à bout du Jazz, avec cinq joueurs à 16 points ou plus.
- Devin Booker n’a pas trouvé de solution (4 sur 17 au tir), les Suns se sont donc inclinés face aux Bucks de Ryan Rollins (26 points).
Le highlight de la soirée :
LUKE KENNARD FOR THE WIN 🔥🔥🔥
(la phrase de MALADE 😭😭😭)
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 22, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
À retrouver sur le compte du Lab
Le programme de ce soir :
- 22h : Nuggets – Blazers
- 23h : Kings – Nets
- 0h30 : Knicks – Wizards
- 1h : Celtics – Wolves
- 2h : Suns – Raptors
Tags : Lakers, Résumé de la nuit en NBA, rockets