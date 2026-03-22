À 41 ans et en pleine 23e saison NBA, LeBron James a encore trouvé le moyen d’ajouter une ligne monumentale à son CV. Cette nuit à Orlando, le King a disputé son 1 612e match de saison régulière et a ainsi dépassé Robert Parish pour devenir le joueur le plus utilisé de l’histoire de la ligue, le tout dans une victoire arrachée au buzzer par les Lakers, 105-104.

Existe-t-il encore des records que tonton Bron ne possède pas ? Chez LeBron James, les records finissent presque par tomber dans une forme de routine. Sauf que celui-là a quand même une saveur particulière. Dépasser Robert Parish, c’est grimper tout en haut d’un classement qui raconte autant la longévité que la Greatness. Il ne s’agit pas seulement d’avoir tenu longtemps, mais d’avoir traversé les époques, les rythmes, les styles et les générations en restant une référence absolue.

Congrats to @KingJames of the @Lakers on becoming the NBA’s all-time leader in TOTAL GAMES PLAYED! pic.twitter.com/MOxwbcDJw1

— NBA (@NBA) March 21, 2026

Et c’est bien ce qui rend le truc aussi absurde. Vingt-trois saisons après ses débuts, LeBron continue d’écrire l’histoire sans avoir besoin d’une soirée à 40 points pour monopoliser l’attention. Sa simple présence sur le parquet suffit désormais à faire basculer des pans entiers du livre des records. À ce stade, chaque match ressemble un peu plus à un rappel : on n’est pas seulement face à un immense joueur, mais face à l’une des plus grandes anomalies de longévité que le sport ait connues.