La March Madness est définitivement lancée et la deuxième journée a apporté quelques sensations fortes à défaut de surprises : la fin de match épique entre Kentucky et Santa Clara restera tout particulièrement dans les mémoires. Résultats, perfs, moments forts, highlights, les Français… par ici le récap complet !

Les scores

West Region

Arizona (#1) – Long Island University (#16) : 92-58

– Long Island University (#16) : 92-58 Villanova (#8) – Utah State (#9) : 76-86

: 76-86 Purdue (#2) – Queens University (#15) : 104-71

– Queens University (#15) : 104-71 Miami (#7) – Missouri (#10) : 80-66

Midwest Region

Kentucky (#7) – Santa Clara (#10) : 89-84 (OT)

– Santa Clara (#10) : 89-84 (OT) Texas Tech (#5) – Akron (#12) : 91-71

– Akron (#12) : 91-71 Virginia (#3) – Wright State (#14) : 82-73

– Wright State (#14) : 82-73 Iowa State (#2) – Tennessee State (#15) : 108-74

– Tennessee State (#15) : 108-74 Alabama (#4) – Hofstra (#13) : 90-70

– Hofstra (#13) : 90-70 Tennessee (#6) – Miami, OH (#11) : 78-56

East Region

St. John’s (#5) – Northern Iowa (#12) : 79-53

– Northern Iowa (#12) : 79-53 UCLA (#7) – UCF (#10) : 75-71

– UCF (#10) : 75-71 Kansas (#4) – California Baptist (#13) : 68-60

– California Baptist (#13) : 68-60 UConn (#2) – Furman (#15) : 82-71

South Region

Clemson (#8) – Iowa (#9) : 61-67

: 61-67 Florida (#1) – Prairie View A&M (#16) : 114-55

La surprise : pas de surprise

Si on aime tant la March Madness, c’est avant tout pour ses scénarios dingues et ses surprises. Alors forcément, quand on voit les résultats de la nuit, il y a de quoi rester un peu sur notre faim : zéro véritable « upset », des favoris qui défoncent leur adversaire, des blowouts dans tous les sens, et une logique beaucoup trop respectée à notre goût.

On veut du chaos et de la folie SVP !

La perf’ : 31 points et 27 rebonds pour Tarris Reed Jr. !

« Je n’ai jamais vu une performance aussi dominante de la part d’un intérieur dans l’histoire du tournoi. C’est un monstre. Aujourd’hui, c’était un vrai grizzli. »

Voici ce qu’a déclaré Dan Hurley, coach d’UConn, concernant son pivot Tarris Reed Jr.. Et pour cause : 31 points, 27 rebonds (11 offensifs, 16 défensifs), à 12/15 au tir et 7/9 aux lancers-francs en 35 minutes. Un véritable chantier.

Cette performance exceptionnelle a permis à UConn d’éviter une grosse catastrophe, les Huskies (#2) devant s’employer pour se débarrasser de la petite fac de Furman (#15). Score final : 82-71.

TARRIS REED JR. MONSTER GAME FOR UCONN 🔥

31 PTS

27 REB

12-15 FG

HUSKIES ADVANCE. pic.twitter.com/8OYgiKX1A1

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 21, 2026

Concernant les prospects NBA, sachez que Darryn Peterson – l’un des favoris pour être drafté #1 en juin – est bien entré dans son tournoi avec 28 points dans la victoire de Kansas contre California Baptist.

Le moment fort : Kentucky miraculé

Ce vendredi soir, Kentucky et Santa Clara nous ont livré une fin de match complètement folle.

Un premier lay-up pour égaliser. Un 3-points à 2,4 secondes de la fin qui ressemble à un game-winner. Et puis une bombe au buzzer – quasiment du milieu de terrain – pour envoyer le match en prolongation. JUSTE DINGUE !

Messieurs dames.

La MARCH MADNESS 🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/uZsr5J0awN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 20, 2026

Après ce shoot égalisateur improbable d’Otega Oweh, auteur d’une performance fabuleuse avec 35 points – 8 rebonds – 7 passes, Kentucky a survécu avant de s’imposer en prolongation 89-84.

La Folie de Mars dans toute sa splendeur.

Les Français à la March Madness

Killyan Touré (Iowa State) : 30 minutes, 25 points (8/12 au tir), 11 rebonds, 6 passes

Sven Djopmo Komguep (Arizona) : 2 minutes, aucune stat

Clarence Fondeur Massamba (Tennessee) : 1 minute, aucune stat

Dans la large victoire d’Iowa State (#2) face à Tennessee State, le Frenchie Killyan Touré a brillé, « profitant » notamment de la blessure de Joshua Jefferson – son coéquipier et meilleur joueur de l’équipe – pour véritablement step-up : record personnel aux points, record personnel aux rebonds, et un max de confiance engrangée pour l’ancien espoir de l’ASVEL. De bon augure pour la suite !

13 points et 6 rebonds en 1e MT pour le Frenchie Killyan Toure, qui entre bien dans sa March Madness avec Iowa State 🇫🇷🇫🇷pic.twitter.com/7x7eiYfKgu

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) March 20, 2026

Sven Djopmo Komguep et Clarence Fondeur Massamba n’ont eux pratiquement pas joué mais se sont qualifiés avec leur équipe respective.

Quelques highlights

Le point bracket

Dropping like flies 😅#MarchMadness pic.twitter.com/ZaGyI3147T

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 21, 2026

La suite de la March Madness

Le programme de ce samedi :

17h10 : Michigan (#1) – Saint Louis (#9)

19h45 : Michigan State (#3) – Louisville (#6)

22h15 : Duke (#1) – TCU (#9)

23h10 : Houston (#2) – Texas A&M (#10)

0h10 : Gonzaga (#3) – Texas (#11)

0h50 : Illinois (#3) – VCU (#11)

1h45 : Nebraska (#4) – Vanderbilt (#5)

2h45 : Arkansas (#4) – High Point (#12)

Les autres affiches du deuxième tour :