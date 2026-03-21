Le 21 mars 2026 à 05:42 par Robin Wolff

Six matchs ont eu lieu dans une nuit NBA très calme. Les New York Knicks se sont faits une frayeur face à leurs voisins des Brooklyn Nets, mais s’en sont sortis. Victoire d’un point, qui fait du bien !

Les résultats de la nuit :

Pistons – Warriors : 115-101 (stats)

– Warriors : 115-101 (stats) Nets – Knicks : 92-93 (stats)

: 92-93 (stats) Rockets – Hawks : 117-95 (stats)

– Hawks : 117-95 (stats) Grizzlies – Celtics : 112-117 (stats)

: 112-117 (stats) Wolves – Blazers : 104-108 (stats)

: 104-108 (stats) Nuggets – Raptors : 121-115 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Pas de Cade Cunningham, pas de problème pour Detroit avec un Daniss Jenkins à la baguette. Le meneur back-up a l’occasion de se montre en cette fin de saison.

Victoire seulement d’un point des Knicks qui ont galéré malgré le bon match de Karl-Anthony Towns, auteur de 26 points et 15 rebonds.

Victoire large qui fait du bien pour Houston avec un Kevin Durant plus proche que jamais de passer Michael Jordan dans la liste des meilleurs scoreurs en NBA. Belle performance, néanmoins, de Zaccharie Risacher.

Jaylen Brown en mode patron à Memphis avec 30 points, 6 rebonds et 6 passes décisives.

Portland profite de l’absence d’Anthony Edwards pour s’imposer dans le Minnesota derrière de bons matchs de Deni Avdija et Donovan Clingan.

Jamal Murray (31 points) porte les Nuggets face aux Raptors. Bonne opération dans cette difficile Conférence Ouest.

Le highlight de la soirée :

Oh ce poster d’Onyeka Okongwu sur Alperen Sengun ! 🔨 pic.twitter.com/MoC0YIRIQz

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 21, 2026

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