Cinq Français ont foulé les parquets de NBA cette nuit et il y a eu des belles performances entre Mohamed Diawara, Rudy Gobert et surtout Zaccharie Risacher qui s’est rassuré face aux Houston Rockets.

Les résultats de la nuit :

Pistons – Warriors : 115-101 (stats)

– Warriors : 115-101 (stats) Nets – Knicks : 92-93 (stats)

: 92-93 (stats) Rockets – Hawks : 117-95 (stats)

– Hawks : 117-95 (stats) Grizzlies – Celtics : 112-117 (stats)

: 112-117 (stats) Wolves – Blazers : 104-108 (stats)

: 104-108 (stats) Nuggets – Raptors : 121-115 (stats)

Nolan Traoré

Une lutte avec Mitchell Robinson a provoqué une belle embrouille entre Nets et Knicks, mais au-delà de cet incident, le meneur de jeu a fait son match, malgré un manque d’adresse contre New York avec 11 points, 7 passes décisives, 2 rebonds, 2 contres et 1 interception à 3/11 au tir dont 1/3 de loin et 4/4 aux lancers.

Ça a chauffé entre Nets et Knicks cette nuit ! pic.twitter.com/80UvcmwnfC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 21, 2026

Mohamed Diawara

Encore une performance qui risque de compter dans la tête de Mike Brown au moment de choisir ses rotations en Playoffs, Mo’ était partout ce soir avec 8 points, 7 rebonds et 5 passes décisives à 2/4 au tir (tous de loin) et 2/2 aux lancers. Le tout en seulement 19 minutes sur les parquets.

Zaccharie Risacher

Une sortie rassurante pour l’ailier des Hawks malgré la large défaite face aux Rockets. En 19 minutes de jeu, Zacch’ a compilé 16 points, 6 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre à 6/8 au tir dont 3/3 de loin et 1/1 aux lancers.

Zacch leads the break and cashes his 2nd three of the night 🇫🇷 pic.twitter.com/qwie05z6Pu

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) March 21, 2026

Rudy Gobert

Encore un match de patron malgré la courte défaite face aux Blazers. 18 points, 15 rebonds, 2 interceptions, 1 passe décisive et 1 contre à 7/14 au tir et 5/6 aux lancers. En l’absence d’Anthony Edwards, le pivot français ne se cache pas.

Sidy Cissoko

Deux minutes sur le parquet pour un rebond et une passe décisive.

Le programme de ce soir :