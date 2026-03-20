Le 20 mars 2026 à 19:54 par Nicolas Meichel

La March Madness n’est vraiment pas une compétition comme les autres, et en voici une nouvelle preuve. Ce vendredi soir, Kentucky et Santa Clara nous ont livré une fin de match complètement folle. Replay.

Un premier lay-up pour égaliser. Un 3-points à 2,4 secondes de la fin qui ressemble à un game-winner. Et puis une bombe – quasiment du milieu de terrain – pour envoyer le match en prolongation. JUSTE DINGUE !

Messieurs dames.

La MARCH MADNESS 🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/uZsr5J0awN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 20, 2026

Après ce shoot égalisateur improbable d’Otega Oweh, auteur d’une performance fabuleuse avec 35 points – 8 rebonds – 7 passes, Kentucky a survécu avant de s’imposer en prolongation 89-84.

La Folie de Mars dans toute sa splendeur.

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