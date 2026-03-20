Six matchs à suivre cette nuit en NBA. Malgré l’absence de Cade Cunningham, les Pistons vont-ils aller chercher leur billet pour les Playoffs dès ce soir ? Les Hawks vont-ils poursuivre leur série incroyable de 11 victoires à Houston ?

Le programme NBA du soir

0h30 : Nets – Knicks

0h30 : Pistons – Warriors

1h : Rockets – Hawks

1h : Grizzlies – Celtics

1h : Wolves – Blazers

2h : Nuggets – Raptors

L’affiche à ne pas rater : Rockets – Hawks

Vous n’entendrez peut-être pas souvent cette phrase mais Atlanta est l’équipe la plus bouillante de NBA en ce moment. D’accord, le calendrier a peut-être aidé un peu… il n’empêche que les mecs sont là et qu’ils assument. Passés de 27 victoires pour 31 défaites, à un bilan de 38 victoires pour le même nombre de défaites, les Hawks sont sur une lancée impressionnante qui leur a permis carrément d’intégrer le top 6 à l’Est.

Étant à égalité avec le Magic et à un match et demi devant le Heat et les Sixers, la lutte pour les Playoffs va être démente. Et si les coéquipiers de Jalen Johnson veulent poursuivre leur remontée, il faudra battre des Rockets en méforme, notamment après deux grosses défaites face aux Lakers.

HAWKS GO FOR 12 STRAIGHT: The Atlanta Hawks seek their 12th consecutive victory when they visit the Houston Rockets tonight at 8pm/et on NBA TV. Atlanta is just the second team in NBA history to win 11 straight games by nine or more points, joining the 1946-47 Washington… pic.twitter.com/90e71Ex5Ac

— NBA (@NBA) March 20, 2026

Un petit mot sur les Pistons tout de même. Après avoir appris la blessure de Cade Cunningham (pneumothorax), les hommes de Motor City doivent se remettre la tête à l’endroit et continuer à se battre. Ils compteront principalement sur Jalen Duren, qui devra élever encore plus son niveau de jeu pour devenir le franchise-player de Detroit en l’absence de Cade.

Et si victoire il y a ce soir à la Little Caesars Arena face aux Warriors, le ticket pour les Playoffs sera officiellement dans la poche de J. B. Bickerstaff and co, à l’instar des Spurs la nuit dernière.

PISTONS CAN CLINCH TONIGHT: The Detroit Pistons can clinch a spot in the NBA Playoffs presented by Google tonight with a win over the Golden State Warriors (7:30pm/ry, NBA League Pass). With a victory, Detroit would become the first Eastern Conference team to secure a playoff… pic.twitter.com/PFzA5gqP9y

— NBA (@NBA) March 20, 2026

Les Français en lice

Zaccharie Risacher face à Kevin Durant et les Rockets.

face à Kevin Durant et les Rockets. Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet dans le derby de New York face aux Nets de Nolan Traoré.

et dans le derby de New York face aux Nets de Rayan Rupert avec les Grizzlies, face aux Celtics.

avec les Grizzlies, face aux Celtics. Sidy Cissoko (Blazers) contre Rudy Gobert et Joan Beringer avec les Wolves

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici