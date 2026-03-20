San Antonio est de retour. Grâce à une victoire arrachée 101-100 face à Phoenix sur un panier de Victor Wembanyama à 1 seconde de la fin, les Spurs ont officiellement validé leur billet pour les playoffs. Une qualification directe dans le top 6 de l’Ouest, et la fin d’une disette de six saisons sans postseason.

Les statistiques de cette nouvelle victoire des Spurs

Phoenix avait pourtant posé sa main sur la rencontre pendant une grosse partie de la soirée. Les Suns menaient 26-24 après le premier quart, 59-52 à la pause puis 79-73 après trois périodes. Ils ont même passé 76% du match devant au score et compté jusqu’à 11 points d’avance, avant de voir San Antonio revenir puis finalement l’emporter dans les derniers instants.

𝐂𝐋𝐈𝐍𝐂𝐇𝐄𝐃. 😤@HEB | @Ledger pic.twitter.com/Z8tRxSCdCN

— San Antonio Spurs (@spurs) March 20, 2026

Et dans ce bras de fer, Victor Wembanyama a encore été le patron. Le Français boucle sa soirée avec 34 points, 12 rebonds, 3 interceptions et 1 contre, à 10/20 au tir et 12/12 aux lancers.

Victor “The Idea” Wembanyama tonight

• 34 POINTS

• 12 REBOUNDS

• 3 STEALS

• 10/20 FG

• 35 MINUTES PLAYED

• GAME WINNER

WEMVP!!!! pic.twitter.com/4h8uF4tLBM

— Bala (@BalaPattySZN) March 20, 2026

De’Aaron Fox l’a parfaitement secondé avec 23 points et 7 rebonds, pendant que Julian Champagnie et Devin Vassell ont ajouté 14 et 12 points.

En face, Collin Gillespie a terminé meilleur marqueur des Suns avec 24 points, devant Devin Booker (22 points, 5 passes), Oso Ighodaro (15 points, 7 passes) et Jalen Green (17 points, 8 rebonds).

Le tournant a fini par prendre le visage d’un Alien. D’abord un contre pour empêcher Phoenix de s’échapper, puis une fin de match de patron. Fox a rapproché San Antonio, Fleming a manqué les deux lancers qui auraient pu plier l’affaire, et Wemby a sanctionné dans la foulée avec un pull-up à 1 seconde du buzzer.

Ce succès est moins clinquant que la démonstration contre Sacramento deux jours plus tôt, mais il raconte peut-être encore mieux où en sont ces Spurs. Même dans un soir d’adresse moyenne, même dans un match où ils ont couru derrière pendant longtemps, ils ont trouvé le moyen de survivre. Et cette fois, la récompense est énorme : retour officiel en playoffs pour San Antonio après six ans de disette.