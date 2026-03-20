San Antonio avait besoin d’un héros, San Antonio a trouvé son Alien. Menés d’un point dans les dernières secondes face à Phoenix, les Spurs ont laissé la dernière possession à Victor Wembanyama, qui a planté un pull-up glacial à 1,1 seconde du buzzer pour arracher la victoire 101-100. Une action de tueur, au bout d’une énorme soirée à 34 points et 12 rebonds pour le Français.

Les Suns avaient pourtant longtemps contrôlé le match, avant de voir Wemby et De’Aaron Fox retourner la table dans le money time. Au final, San Antonio signe un succès ultra-précieux, valide son retour en Playoffs et s’offre une image parfaite pour résumer sa saison : quand ça brûle, Victor Wembanyama répond présent.