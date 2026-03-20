Luka Doncic a signé un récital immense à South Beach. Auteur de 60 points face au Heat, le Slovène a porté les Lakers vers une victoire 134-126 en Floride et un huitième succès de suite pour Los Angeles.

Les stats de cette nouvelle masterclass de Luka Magic

Il y avait pourtant tout pour voir les Lakers craquer. Deuxième match en deux soirs, voyage express depuis Houston, atterrissage à Miami à 3h59 du matin, arrivée à l’hôtel vers 5h10, puis un début de rencontre franchement vaseux avec un 9-0 encaissé d’entrée et un Heat qui a même pris 15 points d’avance. Sauf que Los Angeles a fini par remettre la main sur le match, et quand Luka Doncic a commencé à monter en température, la soirée a changé de dimension.

Le Slovène a éclaboussé South Beach de sa magie : 60 points, 18/30 au tir, 9/17 de la buvette, 15/19 aux lancers, avec surtout 39 points inscrits après la pause et 20 dans le seul dernier quart-temps. Il ajoute à ça 7 rebonds, 3 passes et 5 interceptions en 37 minutes. Miami a tenu un temps, Miami a même cru pouvoir faire la course en tête, mais Luka Magic a repris le match pour lui tout seul. C’est sa deuxième perf à 50 points ou plus sur ses cinq derniers matchs, son huitième match de suite à au moins 30 points, et il a au passage signé le plus gros carton jamais collé au Heat par un adversaire.

Autour de lui, les Lakers ont aussi pu compter sur un LeBron James encore lunaire de maîtrise. Le King a terminé en triple-double avec 19 points, 15 rebonds et 10 passes, tout en égalant le record NBA de Robert Parish avec un 1 611e match de saison régulière. Austin Reaves a ajouté 18 points.

Et c’est peut-être ça, le plus important pour les Lakers. Cette perf ne sert pas seulement à nourrir les réseaux ou à gonfler une feuille de stats déjà obscène. Elle confirme que Luka arrive dans la dernière ligne droite en mode rouleau compresseur, au moment où Los Angeles sécurise la 3e place place à l’Ouest avec huit succès de rang. Quand ton franchise player enchaîne huit matchs de suite à 30 points ou plus et balance deux cartons à 50+ en cinq sorties, difficile de ne pas commencer à regarder les Lakers avec un peu plus qu’un simple respect poli.