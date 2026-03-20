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Résumé NBA de la nuit : VJ Edgecombe s’amuse à Sacramento (38 points, 11 passes)

Le 20 mars 2026 à 05:45 par Hisham Grégoire

VJ Edgecombe
Source image : NBA League Pass

Huit matchs en NBA cette nuit, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’on n’a pas eu le temps de s’ennuyer. Entre gros cartons offensifs, game winner et blowout inattendus, la Grande Ligue nous a encore régalé cette nuit. On fait le point !

Les résultats de la nuit :

  • Hornets – Magic : 130-111 (stats)
  • Wizards – Pistons : 95-117 (stats)
  • Bulls – Cavaliers : 110-115 (stats)
  • Heat – Lakers : 126-134 (stats)
  • Pelicans – Clippers : 99-105 (stats)
  • Spurs – Suns : 101-100 (stats)
  • Jazz – Bucks : 128-96 (stats)
  • Kings – Sixers : 118-139 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la soirée :

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 0h30 : Pistons – Warriors
  • 0h30 : Nets – Knicks
  • 1h : Rockets – Hawks
  • 1h : Grizzlies – Celtics
  • 1h : Wolves – Blazers
  • 2h : Nuggets – Raptors
Tags : Résumé de la nuit en NBA
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