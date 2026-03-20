Résumé NBA de la nuit : VJ Edgecombe s’amuse à Sacramento (38 points, 11 passes)
Le 20 mars 2026 à 05:45 par Hisham Grégoire
Huit matchs en NBA cette nuit, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’on n’a pas eu le temps de s’ennuyer. Entre gros cartons offensifs, game winner et blowout inattendus, la Grande Ligue nous a encore régalé cette nuit. On fait le point !
Les résultats de la nuit :
- Hornets – Magic : 130-111 (stats)
- Wizards – Pistons : 95-117 (stats)
- Bulls – Cavaliers : 110-115 (stats)
- Heat – Lakers : 126-134 (stats)
- Pelicans – Clippers : 99-105 (stats)
- Spurs – Suns : 101-100 (stats)
- Jazz – Bucks : 128-96 (stats)
- Kings – Sixers : 118-139 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Les Hornets ont dégommé le Magic grâce à de gros deuxième (38-21) et troisième (38-24) quart-temps. Coby White plante 27 points en sortie de banc, Brandon Miller ajoute 25 points et 8 passes, Lamelo Ball 20 points, 6 rebonds et 5 passes. La régalade à Charlotte.
- Pas de Cade Cunningham ? Pas de problème pour Detroit qui écarte gentiment les Wizards. Jalen Duren s’est amusé en finissant à 24 points et 11 rebonds en 24 minutes.
- Les Cavaliers ont failli se faire surprendre par les Bulls. Les locaux ont infligé un 37-22 dans le dernier acte pour recoller au score mais Cleveland s’en sort finalement de justesse. James Harden termine à 36 points, 7 rebonds et 9 passes. Evan Mobley ajoute 26 points et 14 rebonds.
- Luka Doncic a décidé qu’il ne lâcherait pas l’accélérateur : 60 points et la win face au Heat après avoir compté 15 longueur de retard, Luka Magic était en pétard.
- A la surprise générale, les Pelicans se sont imposés face aux Clippers grâce notamment aux 27 points de Trey Murphy III.
- Les Spurs avaient besoin d’une victoire pour valider leur ticket pour les Playoffs. Les Spurs étaient malmenés, dominés et derrière au score. Alors Spurs ont appelé leur Alien. Victor Wembanyama a délivré les siens sur un game winner à 1 seconde de la fin, trois lettres ?
- Ace Bailey a sorti une belle copie avec 33 points, 9 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et 1 contre en 34 minutes. Le Jazz a tout simplement roulé sur les Bucks.
- Les Sixers se sont chargés des Kings avec une nouvelle large victoire. VJ Edgecombe s’est régalé avec 38 points, 7 rebonds et 11 passes. Maxime Raynaud termine à 30 points.
Le highlight de la soirée :
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
À retrouver sur le compte du Lab
Le programme de ce soir :
- 0h30 : Pistons – Warriors
- 0h30 : Nets – Knicks
- 1h : Rockets – Hawks
- 1h : Grizzlies – Celtics
- 1h : Wolves – Blazers
- 2h : Nuggets – Raptors
Tags : Résumé de la nuit en NBA