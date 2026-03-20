Huit tricolores étaient présents sur les parquets cette nuit et une nouvelle fois, les raquettes ont parlé Français. Maxime Ryanaud et Victor Wembanyama sont les deux symboles de cette nouvelle nuit de balle orange !

Les résultats de la nuit :

Hornets – Magic : 130-111 (stats)

– Magic : 130-111 (stats) Wizards – Pistons : 95-117 (stats)

: 95-117 (stats) Bulls – Cavaliers : 110-115 (stats)

: 110-115 (stats) Heat – Lakers : 126-134 (stats)

: 126-134 (stats) Pelicans – Clippers : 99-105 (stats)

– Clippers : 99-105 (stats) Spurs – Suns : 101-100 (stats)

– Suns : 101-100 (stats) Jazz – Bucks : 128-96 (stats)

– Bucks : 128-96 (stats) Kings – Sixers : 118-135 (stats)

Moussa Diabaté

Petite sortie pour Moussa qui termine à 3 points, 5 rebonds, 1 passe et 1 contre en 24 minutes. Le blowout face au Magic a permis à Charles Lee de faire tourner ses rotations.

Noah Penda

En parlant de blowout justement. Noah Penda a eu droit à 21 minutes durant lesquelles il a apporté 8 points, 2 rebonds et 2 passes. Une sortie difficile, notamment à l’adresse (3/8 au tir dont 2/6 de loin).

Alex Sarr

Une soirée à oublier pour Alex Sarr qui s’est fait malmené par la défense des Pistons : 2 points à 1/12 au tir dont 0/3 du parking, 3 rebonds, 2 passes et 2 contres en 21 minutes.

Victor Wembanyama

Notre Wemby national a sorti la cape des grands soirs cette nuit. 34 points, 12 rebonds, 1 passe, 3 interceptions, 1 contre et le game winner pour envoyer les Spurs en Playoffs. L’Alien a encore une fois été monstrueux.

Ousmane Dieng

Dans une lourde défaite face u Jazz, Ousmane Dieng s’est encore montré avec 13 points, 1 rebond, 1 passe, 2 interceptions et 1 contre en 24 minutes.

Maxime Raynaud

C’est la deuxième grosse performance de la soirée, juste derrière Wemby. Mad Max a encore sortie une belle copie avec 30 points, 4 rebonds, 2 passes et 1 contre en 35 minutes. Nouvelle défaite pour les Kings mais l’intérieur Français continue de se montrer.

Killian Hayes

Killian Hayes semble toujours autant fâché avec son shoot. Le meneur tricolore termine à 8 points, 5 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre à 3/12 au tir dont 0/4 de loin, et 2/2 aux lancers en 21 minutes.

Guerschon Yabusele

Après avoir démarré sur le banc, le Dancing Bear a été titularisé en seconde mi-temps et a continué de contribuer : 10 points, 11 rebonds, 1 passe, 2 interceptions et 2 contres en 29 minutes !

Le programme de ce soir :