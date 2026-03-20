Éliminé dès le premier tour de la March Madness après la défaite de BYU cette nuit, AJ Dybantsa a tout de même réussi à marquer les esprits : 35 points et 10 rebonds contre Texas, une performance pas vue depuis Stephen Curry en 2007.

On ne verra plus AJ Dybantsa en March Madness, et probablement plus en NCAA. Mais sa dernière performance sur les parquets universitaires restera dans les mémoires.

35 points (en 40 minutes)

10 rebonds

11/25 au tir

12/12 aux LF

Dybantsa est ainsi devenu le premier freshman depuis Steph Curry à planter 30+ points pour ses débuts en March Madness. Cela vous place un homme.

Forcément, la déception domine chez AJ Dybantsa, qui voulait aller loin dans cette March Madness et par la même occasion booster encore un peu plus sa cote pour la Draft NBA 2026. Mais malgré cette élimination prématurée, Dybantsa sort par la grande porte, et reste l’un des favoris pour être premier choix en juin prochain.

Le phénomène de 19 ans a réalisé une campagne freshman assez exceptionnelle : meilleur scoreur NCAA (plus de 25 points par match), First Team All-American, Freshman de l’année dans sa conférence, tout en battant des records prestigieux au passage.

« C’est ce gamin que je prendrai avec le premier choix de la draft » a notamment déclaré l’analyste Bruce Pearl après le match hier. Son coach à BYU Kevin Young a ajouté : « Je pense que dans vingt ans, je serai vraiment reconnaissant d’avoir pu faire partie de son histoire. À certains moments ce soir, il ressemblait à un joueur NBA. »

Officiellement, AJ Dybantsa n’a pas encore décidé s’il allait ou non se présenter à la Draft. Mais vu tout ce qu’il a accompli sur la scène universitaire, on imagine mal un scénario où il ne sert pas la main d’Adam Silver dans trois mois.