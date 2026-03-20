Ça y est, la March Madness est officiellement lancée, et il n’a pas fallu attendre longtemps pour vivre de grosses émotions et assister à quelques surprises : la petite université d’High Point a notamment battu Wisconsin dans les dernières secondes, Duke a transpiré tandis que North Carolina s’est écroulé. Résultats, perfs, moments forts, highlights, les Français… par ici le récap complet de la première journée !

Les scores

West Region

Wisconsin (#5) – High Point (#12) : 82-83

: 82-83 Arkansas (#4) – Hawai’i (#13) : 97-78

– Hawai’i (#13) : 97-78 BYU (#6) – Texas (#11) : 71-79

: 71-79 Gonzaga (#3) – Kennesaw State (#14) : 73-64

Midwest Region

Michigan (#1) – Howard (#16) : 101-80

– Howard (#16) : 101-80 Georgia (#8) – Saint Louis (#9) : 77-102

East Region

Ohio State (#8) – TCU (#9) : 64-66

: 64-66 Louisville (#6) – South Florida (#11) : 83-79

– South Florida (#11) : 83-79 Duke (#1) – Siena (#16) : 71-65

– Siena (#16) : 71-65 Michigan State (#3) – North Dakota State (#14) : 92-67

South Region

Nebraska (#4) – Troy (#13) : 76-47

– Troy (#13) : 76-47 Vanderbilt (#5) – McNeese (#12) : 78-68

– McNeese (#12) : 78-68 North Carolina (#6) – VCU (#11) : 78-82 (OT)

: 78-82 (OT) Saint Mary’s (#7) – Texas A&M (#10) : 50-63

: 50-63 Illinois (#3) – Pennsylvania (#14) : 105-70

– Pennsylvania (#14) : 105-70 Houston (#2) – Idaho (#15) : 78-47

La surprise : High Point élimine Wisconsin !

C’est L’UPSET de cette première journée de March Madness : High Point – #12 – a battu Wisconsin (tête de série #5) dans les dernières secondes avec une victoire 83-82 ! Dans le rôle du héros ? Chase Johnston, auteur de plusieurs banderilles en fin de match et du lay-up de la victoire en contre-attaque. Stat incroyable, c’est son seul panier à 2-points de la saison, lui qui avait tenté 132 shoots sur 136 au total derrière la ligne à 3-points.

C’est la toute première victoire d’High Point (petite université privée de North Carolina) en March Madness, et c’est une nouvelle grosse déception pour Wisconsin qui n’a pas passé le second tour du tournoi depuis 2017.

Dans la catégorie « favoris qui ont eu peur », on peut citer Duke (#1), mené de onze points à la mi-temps par Siena (#16) avant de renverser la vapeur sous l’impulsion des frères Boozer. Gonzaga (#3) a également transpiré face à Kennesaw State (#14) après un mauvais début de match, mais a su se reprendre par la suite.

Je sais pas si vous vous rendez compte mais on est potentiellement sur le résultat le plus CHOQUANT de l’histoire de la March Madness 😱😱 pic.twitter.com/33U3wHFnJz

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) March 19, 2026

La perf’ : Terrence Hill Jr. crucifie North Carolina

34 points en sortie de banc dont 23 en deuxième mi-temps, 13/23 au tir dont 7/10 à 3-points, avec 5 rebonds et 5 passes en prime. Cerise sur le gâteau : un game-winner du parking en prolongation.

Terrence Hill Jr. a joué le match de sa vie hier face à la célèbre université de North Carolina (privée du prospect NBA Caleb Wilson), propulsant son équipe de VCU vers une victoire inespérée après avoir été menée de 19 points en deuxième mi-temps. Un véritable cauchemar pour les fans des Tar Heels.

Mais aussi : la perf’ d’AJ Dybantsa (35 points, 10 rebonds) dans la défaite de BYU vs Texas

Le moment fort : Nebraska met fin à la malédiction

Plus réputée pour son équipe de foot US que de basket, l’université du Nebraska a remporté la première victoire de son histoire en March Madness. Une victoire facile (76-47) et attendue contre la faible équipe de Troy, mais qui signifie énormément pour le programme coaché par l’ancien joueur NBA et coach des Bulls Fred Hoiberg.

Les Cornhuskers possédaient un bilan de huit défaites en huit participations lors de la March Madness. Et comme mentionné par ESPN, Nebraska était la seule université parmi les cinq plus grosses conférences (ACC, SEC, Big Ten, Big 12 et Big East) à n’avoir jamais gagné le moindre match dans le tournoi NCAA.

Cela fait désormais partie du passé !

Les Français à la March Madness

Dominique Diomande (BYU) : 9 minutes, aucune stat

Kalifa Sakho (Houston) : 12 minutes, 3 rebonds

Dominique Diomande et Kalifa Sakho ont pu fouler les parquets de la March Madness, sans pour autant contribuer sur le plan statistique. Sakho s’est qualifié avec Houston, Diomande est lui éliminé avec BYU.

Quelques highlights

Le point bracket

my paper bracket is perfect#MarchMadness pic.twitter.com/jwJcCXkHqM

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 20, 2026

La suite de la March Madness

Le programme de ce vendredi :

17h15 : Kentucky (#7) – Santa Clara (#10)

17h40 : Texas Tech (#5) – Akron (#12)

18h35 : Arizona (#1) – Long Island University (#16)

18h50 : Virginia (#3) – Wright State (#14)

19h50 : Iowa State (#2) – Tennessee State (#15)

20h15 : Alabama (#4) – Hofstra (#13)

21h10 : Villanova (#8) – Utah State (#9)

21h25 : Tennessee (#6) – Miami, OH (#11)

23h50 : Clemson (#8) – Iowa (#9)

0h10 : St. John’s (#5) – Northern Iowa (#12)

0h25 : UCLA (#7) – UCF (#10)

0h35 : Purdue (#2) – Queens University (#15)

2h25 : Florida (#1) – Prairie View A&M (#16)

2h45 : Kansas (#4) – California Baptist (#13)

3h : UConn (#2) – Furman (#15)

3h10 : Miami (#7) – Missouri (#10)

Les affiches connues du deuxième tour :