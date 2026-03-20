Après son match à 60 points cette nuit face à Miami, Luka Doncic a marqué les esprits tout en amenant une question existentielle : est-il injustement oublié dans la Course au MVP ? Le meilleur scoreur NBA est moins cité que Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama et Nikola Jokic. Le coach des Lakers JJ Redick a peut-être un début d’explication.

Après deux victoires en patron à Houston, où Luka Doncic avait déjà été exceptionnel, le Slovène a repoussé un peu plus les limites de l’insolence cette nuit à Miami avec 60 pions (victoire 134-126), mettant ainsi un point d’exclamation à son mois de mars déjà stratosphérique !

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Pour résumer, ce mois-ci, Luka c’est : 40,9 points, 8,9 rebonds, 7,4 passes, 2,4 interceptions, 50 % au tir, 42 % à 3-points de moyenne… et surtout 8 victoires pour 0 défaite sur la période. Avec un tel CV, il est légitime de parler de Luka dans la Course au MVP.

Pourtant, alors même que le titre de joueur du mois à l’Ouest lui semble déjà réservé, Doncic peine à rivaliser avec SGA, Wemby ou encore Jokic dans la discussion pour le plus prestigieux des trophées individuels. Son coach JJ Redick, interrogé sur le sujet en conférence de presse, a une petite idée sur le pourquoi du comment :

« – Après avoir dit que Luka devrait être davantage dans la conversation pour le MVP, il a livré une performance qui a poussé toute la salle de Miami à scander “MVP” pour lui. Pourquoi pensez-vous qu’il n’est pas constamment au cœur de cette discussion ? – Parce qu’il se plaint auprès des arbitres… je ne sais pas ! »

Pourquoi on ne parle pas plus de Luka Doncic dans la Course au MVP ?

La réponse de J.J. Redick : « Je sais pas, peut-être parce qu’il se plaint auprès des arbitres. »pic.twitter.com/xwgdUZXwzN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 20, 2026

Le coach des Lakers fait sans doute référence aux nombreux journalistes qui ont récemment pointé du doigt l’attitude de Luka envers les arbitres, plutôt que de se focaliser sur ses monstrueuses performances. Une façon pour lui de dire que le seul argument qui reste contre Doncic aujourd’hui, c’est son côté « pleurnichard ».

Ou alors, prend-on l’excellence de Luka pour acquis ? Quand toute une salle, qui plus est à l’extérieur, se met à chanter « MVP, MVP, MVP » quand vous êtes aux lancers francs, ça en dit long…

Ce qui est sûr, c’est que le Slovène a un sacré dossier MVP : troisièmes à l’Ouest, meilleur scoreur NBA, une ligne de stats monstrueuse (33 points, 8 passes, 8 rebonds de moyenne), et même des progrès récents en défense… Le seul hic, peut-être, c’est que devant lui se trouvent les leaders des équipes classées premières et deuxièmes à l’Ouest, avec des dossiers tout aussi solides.