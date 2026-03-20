Alors que les Spurs viennent de valider leur ticket pour les Playoffs (une première depuis 2018 et l’ère DeMar DeRozan – LaMarcus Aldridge), Victor Wembanyama a donné son ressenti après avoir franchi cette nouvelle étape. La réponse ? Du Wemby dans le texte…

Victor Wembanyama vient d’envoyer San Antonio en Playoffs grâce à un shoot de patron à une seconde du buzzer. Mené d’un petit point à ce moment du match, Wemby a pris ses responsabilités et s’est élevé sur un side-step pull-up à mi-distance… une merveille !

Mais malgré l’adrénaline et la folie de cette fin de match, ainsi que les chants de « MVP » repris par toute la salle, le Français veut garder la tête froide et, comme à son habitude, vise encore et toujours plus haut. Interrogé en conférence de presse d’après-match sur son ressenti maintenant que les Spurs sont certains de jouer les Playoffs (une première depuis 2018), Wemby est resté focus et lucide.

« Le premier réflexe, c’est d’en être fier et d’aimer ça, parce qu’on en fait partie. Mais pour moi, le plus important, c’est vraiment d’essayer de ne pas y prêter attention, parce qu’on veut être à fond sur les 82 matchs. Et, pour être honnête, j’ai très peur de devenir complaisant, donc j’essaie de ne pas m’en soucier du tout. »

Maxime Aubin de L’Équipe a ensuite rebondi sur la décla de Victor, pour essayer de comprendre comment il arrive à trouver l’équilibre entre prendre du plaisir et ne jamais être satisfait de ses accomplissements.

« C’est difficile à dire, car en réalité, j’ai traversé tellement d’étapes différentes. Je pense par exemple à la Draft : c’est quelque chose… La Draft ou le Rookie de l’année, c’est quelque chose qui n’arrive qu’une fois dans la vie, on a qu’une seule chance pour y arriver. Cet événement-là, ce sera toujours là pour moi dans la vie, donc j’en suis fier, j’en suis content, mais je pense que la clé c’est de rapidement avoir des objectifs plus grands. »

Le garçon a vraiment la tête bien faite. Parce qu’il a beau se lâcher au coup de sifflet final et profiter des yeux émerveillés de toute une salle, il redescend vite et sait pourquoi il est là : pour marquer l’histoire. Et pour cela, il faudra bien plus qu’un buzzer-beater, bien plus qu’une simple qualification en Playoffs… et ça, Victor l’a bien compris.

On vous laisse tout de même vous délecter de l’ambiance de fin de match et d’un Keldon Johnson en véritable chauffeur de salle, avec un petit air de Gladiator… on adore !