Le maillot de Dell Curry retiré au plafond des Charlotte Hornets !

Cette nuit, les Hornets ont retiré le maillot de Dell Curry (papa de Steph et Seth Curry). Le numéro 30 s’est élevé au plafond du Spectrum Center de Charlotte pour l’éternité.

Avant la large victoire des Hornets face au Magic (130-111), la franchise de Caroline du Nord avait quelqu’un à fêter : Dell Curry. Le père de Stephen Curry était mis à l’honneur pour sa belle carrière à Charlotte.

Pour rappel, Papa Curry a passé dix saisons aux Hornets, entre 1988 et 1998, dont une en tant que sixième homme de l’année en 1993-94. Curry est surtout le joueur avec le plus de matchs sous le maillot des Frelons avec 701 rencontres disputées. Enfin, il est second derrière Kemba Walker au nombre de points marqués (9 839) et de tirs primés (929, bientôt dépassé par LaMelo Ball), et comptait beaucoup au sein de l’équipe excitante de Charlotte dans les nineties.

En plus de ça, Curry a largement contribué en dehors des terrains à travers sa fondation pour aider les jeunes de Charlotte, sur le plan éducatif et dans la lutte contre les drogues. Aujourd’hui, Dell est commentateur des Hornets aux côtés du fantastique Eric Collins.

Un vrai visage de la franchise donc.

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Pour ce jour si spécial, Dell était accompagné de ses garçons (Stephen et Seth) et du reste de la famille Curry. Ce maillot 30 rejoint celui de Bobby Phills (13) et celui de Bill Russell (retiré par toutes les franchises NBA) au plafond des Hornets.

Si vous voulez un peu de nostalgie et d’images de Dell Curry sous le maillot de Charlotte, plongez-vous dans ces souvenirs du concours à 3-points de 1994, avec Seth et Steph à 4 et 6 ans !

Throwback to 1994: Young Steph and Seth Curry courtside as Dell Curry takes part in the 1994 NBA 3-Point Contest 🎯@StateFarm 3-Point Contest – Saturday, 5pm/et, NBC & Peacock pic.twitter.com/XWOYIUe98a

— NBA History (@NBAHistory) February 13, 2026