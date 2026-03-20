Quelques jours après avoir marqué l’histoire avec ses 83 points, Bam Adebayo s’est permis une sortie qui ne va pas faire taire les critiques, après s’être pris 60 points de Luka Doncic dans une nouvelle défaite pour le Heat (trois de suite).

Alors que beaucoup d’encre a coulé sur la performance légendaire de Bam Adebayo, ce dernier a forcément vu passer deux ou trois critiques sur la manière dont il a inscrit ses 83 points face aux Wizards le 10 mars dernier. Et au moment de se présenter en conférence de presse cette nuit, après la défaite 134-126 du Heat face aux Lakers et les 60 points inscrits par Luka Doncic, Bam n’a pas fait dans la dentelle.

L’intérieur de Miami s’est permis une petite allusion à lui-même et à sa perf’ :

Bam Adebayo après les 60 points de Luka Doncic contre le Heat :

« Je sais ce que c’est d’être dans cet état… Comme les gens peuvent le voir, ce n’est pas facile d’en mettre 80 »

Ça se permet de flex comme ça en sortie de défaite 😭pic.twitter.com/qB5bJc5o00

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 20, 2026



Une petite pique bien placée à tous ses détracteurs, un petit raclement de gorge, et voilà comment transformer une simple conférence de presse en moment de prétention assumée. Bam vient de donner encore plus de matière à ceux qui n’ont parlé que de ses lancers-francs le soir de ses 83 points. « Si Luka avait eu 40 lancers, il serait monté à 110 points », voilà ce qu’on a pu lire ce matin sur X notamment.

Bref, Adebayo sait probablement très bien ce qu’il fait et n’en a sûrement rien à cirer de ce que les gens peuvent dire. Après tout, il en a quand même planté 83… et c’est “Wilt, lui et Kobe”, pas vrai ?