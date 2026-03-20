Il y a des jours où la vie te met une droite, t’as la tête ailleurs, t’oublies presque de profiter du cirque. Et puis t’as Dennis Rodman. Lui, le cirque, il ne l’a jamais quitté. Il l’a même dirigé par moments. Résultat, en ce 20 mars 2026, le pépère revient avec le divertissement ultime : direction le Hall of Fame de la… WWE. Oui monsieur !

Le CV du basketteur Dennis Rodman est sale : cinq bagues NBA, dont deux avec les Bad Boys de Detroit, trois avec les Bulls de Jordan, deux trophées de Défenseur de l’année, sept couronnes de meilleur rebondeur. Un CV qui lui a permis d’entrer au Hall of Fame de la NBA en 2011.

Désormais, c’est dans le Hall of Fame d’un autre sport qu’il va entrer.

Alors ça j’avoue je l’avais pas vu venir : Dennis Rodman entre au Hall of Fame… de la WWE ! https://t.co/mDNWbgUIvD pic.twitter.com/KzJFJ6uFNh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 20, 2026

Parce que oui, Rodman n’a pas uniquement foutu le bordel sur les parquets de basket. Très tôt, il a compris que le spectacle, c’était aussi sa vie. Fin des années 90, plein boom du catch, Rodman se chauffe pour la WCW (World Championship Wrestling), pour les non-initiés : le grand rival de la WWE à l’époque. Il dispute quatre petits matchs au total, dont trois là-bas.

Le sommet du délire, le moment le plus Dennis Rodman de la carrière de Dennis Rodman ? Les Finales NBA 1998… rien à voir avec le basket. Les Bulls jouent leur titre mais au milieu de la série, Rodman décide de sécher un entraînement et file à WCW Monday Nitro, le show du lundi soir, pour chauffer un combat. Le but derrière tout ça ? Organiser un futur affrontement face à Diamond Dallas Page et Karl Malone, aux côtés de la légende Hulk Hogan. Aucun respect des codes, mais c’est tellement Rodman. Pour ceux qui s’en souviennent : frissons assurés !

WWE letting Shams break the news of Dennis Rodman officially becoming a WWE Hall Of Famer is pretty crazy

Here’s his tag team match with Hulk Hogan, Diamond Dallas Page and Karl Malone at Bash At The Beach 1998

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— Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) March 20, 2026



Pour sa carrière autant que pour son nom, la WWE l’ajoute donc à son Hall of Fame, dans l’aile célébrités, aux côtés de noms comme Mike Tyson ou Muhammad Ali. La cérémonie aura lieu le 17 avril à Las Vegas, pendant le week-end de WrestleMania. Et Rodman sera resté fidèle à lui-même jusqu’au bout.