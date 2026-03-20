Alors que Giannis Antetokounmpo et les Bucks semblent une nouvelle fois en froid, cette fois concernant la gestion de sa fin de saison, les rumeurs sur l’avenir du Greek Freak vont repartir de plus belle à la prochaine intersaison. L’élément qui risque de faire basculer le dossier ? La signature ou non d’une prolongation de contrat.

« Une de ces deux choses va arriver : soit il sera prolongé, soit il sera transféré. »

C’est à travers ces mots que le co-propriétaire des Bucks Wes Edens a résumé la situation concernant Giannis, lors d’une interview pour ESPN. Traduction : il n’existe aucun scénario dans lequel Antetokounmpo dispute la saison 2026-27 – la dernière de son contrat actuel – à Milwaukee sans garantie qu’il reste pour les années suivantes.

« On ne peut pas se permettre de le laisser simplement finir sa dernière année comme ça. Ce n’est pas dans l’intérêt de la franchise. Ce n’est pas un problème propre à Giannis. Cela vaut pour n’importe quel joueur qui en est à sa dernière année. »

For years the NBA world has dissected every word from Giannis Antetokoumpo. But the men who will decide whether he’s traded from the Bucks say it’s what he does that matters most. “Giannis is going into the last year [of his contract], » Bucks co-owner Wes Edens told ESPN. « So one…

— Ramona Shelburne (@ramonashelburne) March 20, 2026

En soi, les déclarations du proprio des Bucks ne sont pas surprenantes. Bien sûr que Milwaukee ne peut pas prendre le risque de perdre Giannis en tant qu’agent libre en 2027, sans récupérer la moindre contrepartie. Et évidemment, le scénario d’un transfert n’est pas nouveau après les nombreuses rumeurs ayant entouré la trade deadline, quand la franchise a testé le marché en écoutant les offres pour le Freak.

Néanmoins, c’est la première fois qu’on entend un dirigeant haut-placé des Bucks s’exprimer ouvertement, et de manière aussi tranchée, sur un potentiel divorce. Comme l’indique Ramona Shelburne (ESPN), une telle décision ne sera – bien entendu – pas prise par une seule personne, surtout dans une franchise où le pouvoir est partagé entre plusieurs proprios, ce qui peut créer des frictions au sommet de la hiérarchie. Mais le ton est donné en vue des futures négociations.

Ce qui nous amène au 1er octobre 2026.

À partir de cette date, Giannis Antetokounmpo sera éligible à une prolongation de contrat de quatre ans et 275 millions de dollars. Les Bucks vont lui proposer ce pactole le moment venu, la vraie question est de savoir s’il va l’accepter. Au vu de ce qu’il s’est passé à Milwaukee ces derniers mois, et alors que les Bucks vont rater les Playoffs pour la première fois depuis 2016, on voit mal le Freak signer cette extension. Et si vous avez bien suivi jusqu’ici, ça peut directement être synonyme de transfert.

Giannis a plusieurs fois indiqué qu’il ne demandera jamais un trade des Bucks, et que la balle est dans le camp de la franchise. Lors de la dernière deadline, il avait même affiché sa loyauté sur les réseaux sociaux, dans le but d’entretenir son image de joueur fidèle à son équipe de toujours. Mais un refus de signer ce nouveau deal aurait au fond la même signification.

Giannis Antetokounmpo sur Instagram :

« Les légendes ne suivent pas, elles attirent » 🤯 pic.twitter.com/AmJoXGoBsJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2026

Cet été, les Bucks pourraient tenter dans un premier temps de renforcer le roster afin de convaincre Giannis de rester, et ainsi remettre la balle dans le camp du Freak.

Et puis arrivera la date fatidique, celle qui devrait décider de tout…