Programme NBA : Spurs – Suns, potentielle preview des Playoffs ?

Huit matchs cette nuit dans une NBA qui se rapproche de plus en plus des Playoffs. En parlant de ça, Spurs et Suns vont nous donner un aperçu de ce que pourrait être l’un des premiers tours de la Conférence Ouest.

Le programme NBA du soir :

0h : Hornets – Magic

0h : Wizards – Pistons

1h : Bulls – Cavaliers

1h : Heat – Lakers

1h : Pelicans – Clippers

1h : Spurs – Suns

2h : Jazz – Bucks

3h : Kings – Sixers

L’affiche à ne pas rater : Spurs – Suns

Peut-être pas un choc pour les sommets de l’Ouest, mais une affiche que l’on pourrait bien retrouver au premier tour des Playoffs dans quelques semaines. Les Suns de Devin Booker se déplacent dans le Texas pour y affronter l’armada de Victor Wembanyama. Ça va bien sortir le popcorn ici !

Avec seulement deux défaites sur leurs 20 derniers matchs, les Spurs sont dans une forme olympienne, et le pire, c’est qu’ils sont loin d’être rassasiés. La barre des 60 victoires est dans le viseur (51 actuellement), Wemby veut tenter le push pour le trophée de MVP, et mine de rien, il y a encore assez de place pour être premier à l’Ouest, alors pourquoi pas tout tenter.

Wemby’s response to the Spurs’ first 50-win season in nine years:

“There’s growth. There’s still not enough. I want to get at least 60 to balance out my rookie season.” pic.twitter.com/kgYXmWa4lV

— Jared Weiss (@JaredWeissNBA) March 17, 2026

Phoenix devrait donc être effrayé, d’autant plus que la franchise de l’Arizona ne respire pas la joie en ce moment et reste sur 3 défaites consécutives. Ce soir, ça risque d’être très chaud mais si D Book et les siens souhaitent accrocher le top 6 pour s’éviter le play-in il faut être prêt à relever n’importe quel défi.

Et cette nuit, ce dernier prendra la forme d’un immense Alien de 2m24.

Les Français en lice :