Dans une saison inattendue mais tellement belle, les San Antonio Spurs peuvent valider leur ticket pour les Playoffs dès ce soir, avec une victoire face aux Suns de Phoenix. Mais la question légitime est surtout de savoir si les Spurs vont aller chercher les 60 succès cette saison.

On savait les Spurs sur la pente ascendante, mais en début de saison, pas grand monde ne les attendait aussi fort, aussi vite. Et pourtant, nous voilà, à la mi-mars, à nous demander si les coéquipiers de Victor Wembanyama vont aller chercher les 60 wins cette saison.

Oui, oui 60 !

San Antonio a déjà (quasiment) verrouillé la deuxième place à l’Ouest. Il reste 13 matchs à jouer aux Spurs et ils comptent 7 matchs d’avance sur les Lakers, troisièmes. Autant dire qu’ils sont plus proches d’aller chercher OKC (trois matchs et demi de retard). Une chose est sûre, dès ce soir, les Spurs ont l’opportunité de verrouiller leur ticket direct pour les Playoffs !

The @spurs can clinch a spot in the 2026 NBA Playoffs presented by Google with a win tonight.

San Antonio hosts Phoenix at 8 PM ET on NBA League Pass. pic.twitter.com/Y1c2iZRLF4

— NBA Communications (@NBAPR) March 19, 2026

« Je veux atteindre au moins 60 victoires ! »

Il aurait été normal d’envisager un petit coup de repos pour tout le monde avant les Playoffs, ce qui aurait rendu les derniers matchs de la saison peut-être moins intéressants. Mais Victor Wembanyama ne le voit pas de cet œil. L’Alien a même été on ne peut plus clair en conférence de presse il y a deux jours : il veut atteindre les 60 wins, point barre !

Wemby’s response to the Spurs’ first 50-win season in nine years:

“There’s growth. There’s still not enough. I want to get at least 60 to balance out my rookie season.” pic.twitter.com/kgYXmWa4lV

— Jared Weiss (@JaredWeissNBA) March 17, 2026

« Il y a du progrès. Mais ce n’est toujours pas suffisant. Je veux atteindre au moins 60 [victoires, ndlr] pour compenser ma saison rookie. »

De plus, il est important de rappeler que Victor est toujours en course pour aller chercher quelques récompenses individuelles (DPOY, MVP, All-NBA, bref trois fois rien…), et qu’il ne lui reste presque aucune marge d’ici la fin de la régulière.

Quel calendrier pour les Spurs ?

Reste donc à savoir si le calendrier leur est favorable pour aller chercher 9 victoires en 13 matchs afin d’atteindre la barre symbolique des 60 wins.

Les hommes de Mitch Johnson vont affronter huit équipes en négatif sur cette fin de saison. Les seules « grosses affiches » à noter sont les deux duels face aux Nuggets (dont un des deux pour clôturer la saison, à domicile). Objectivement, ce ne sera pas chose facile car rien ne l’est jamais en NBA mais il existe un monde, pas si lointain, dans lequel les Texans sont à 60 victoires ou plus dans trois semaines. Ce serait une première depuis 2017 !

Pour rappel, les Spurs sont sur une série de 19 victoires sur les 21 dernières rencontres. Autant dire qu’ils n’ont pas peur de grand monde (pour ne pas dire personne).