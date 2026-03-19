C’est officiel depuis hier, la saison WNBA aura bien lieu grâce à l’accord trouvé entre le syndicat des joueuses et la ligue elle-même. Qui dit nouvelle convention collective, dit hausse des salaires pour les athlètes. Parmi elles, la quadruple MVP A’ja Wilson devrait bénéficier d’un nouveau contrat max record à 1,4 million de dollars.

Alors que la limite était fixée au 10 mars, c’est finalement après huit jours supplémentaires de négociations intenses qu’un accord a été trouvé. La WNBA a cédé un peu de terrain, et c’est ce que les joueuses attendaient. Shams Charania (ESPN) a d’ailleurs divulgué les premiers détails de cet accord historique, bien aidé par le travail de sa collègue Alexia Philippou, présente sur le terrain pour couvrir les négociations :

Details of a landmark WNBA collective bargaining agreement, per ESPN sources:

– New salary cap starting at $7 million, up from $1.5 million

– Average revenue share of nearly 20% across deal

– Supermax starting at $1.4M

– Average salary in range of $600K, minimum above $300K

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 18, 2026

C’est donc dans ce contexte qu’A’ja Wilson, superstar des Las Vegas Aces, devrait bientôt signer un nouveau contrat historique. La MVP des Finales en titre profiterait de la nouvelle convention pour empocher le « supermax » annuel de 1,4 million de dollars.

BREAKING: A’ja Wilson plans to sign a new deal with the Las Vegas Aces worth $1.4 Million, a new, supermax contract that will set an WNBA record under the new CBA.

Wilson, the only four-time league MVP, has led the Aces to three championships in four years.

Amazing! 💰 pic.twitter.com/byewpCchN2

— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) March 18, 2026

Un record pour la WNBA mais voilà une décision méritée pour celle qui a mené son équipe à trois titres en quatre saisons… rien que ça ! À titre de comparaison, Wilson a touché 200 000 $ en 2025, et la joueuse la mieux payée était Kelsey Mitchell (Indiana Fever) avec 270 000 $.