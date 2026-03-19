Alors que la NBA vient d’annoncer qu’un vote allait avoir lieu pour déterminer une éventuelle expansion de la Ligue, le feuilleton “LeBron James propriétaire à Vegas” vient de prendre un gros stop… et c’est le King lui-même qui a coupé le son.

Alors que tout le monde imaginait déjà LeBron James en costard sur le Strip, ce dernier a été clair après son nouveau match à 30 points cette nuit. Lorsqu’on lui a demandé si devenir propriétaire était toujours un objectif important pour lui, le King n’y est pas allé avec le dos de la cuillère :

“Non, je ne suis plus intéressé. Plus du tout.”

.@DanWoikeSports: « We’ve heard you talk for years about your ownership desires. Where did the expansion stuff kind of hit you? Is that still something big-picture that you’re interested in? »

LeBron James: « No, I’m not. Not at all » pic.twitter.com/oFeIYeQOjn

— Khobi Price (@khobi_price) March 19, 2026

Oubliez donc Vegas, oubliez la franchise, oubliez le storytelling…

Pourtant, ça fait bien dix ans que le gars nous vend qu’il veut être proprio. En 2016, il déclarait dans un podcast : « Mon rêve est d’être propriétaire d’une franchise ». En 2022, il y allait à grands coups de : « je veux une équipe à Vegas ». La majorité s’était donc déjà mise en tête qu’après avoir joué avec son fils (ou les deux), le prochain objectif clair du Roi était d’avoir sa propre franchise à Sin City, à la Tom Brady. Eh bien que nenni.

L’explication la plus claire pour le moment ? The Athletic nous apprend qu’entre-temps, son partenaire commercial Fenway Sports Group (avec qui il détient 2% de Liverpool FC) se serait retiré du dossier. Et sans FSG, le projet prend l’eau. Parce que tout LeBron qu’il est, même avec une fortune estimée au-delà du milliard de dollars, acheter une franchise en solo est mission impossible (coût total estimé : entre 7 et 10 milliards de dollars). Ses rêves de proprio semblent donc s’être envolés.

JUST IN: Fenway Sports Group, LeBron James’ business partner, is not currently interested in pursuing an NBA expansion opportunity in Vegas, sources told The Athletic.

A source close to James said “with Fenway no longer pursuing NBA ownership, it is less likely that LeBron will… pic.twitter.com/3m8P9795E0

— The Athletic (@TheAthletic) March 19, 2026

Est-ce un énorme coup de bluff ? Un coup marketing dont le but nous échappe ? Cherchera-t-il une solution de repli ? Une chose est sûre, LeBron vient de jeter un froid dans ce dossier.

Reste à savoir s’il y aura bien une franchise à Vegas. Et pour ça, rendez-vous pour le vote les 24 et 25 mars prochains.