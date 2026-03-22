Kevin Durant dépasse Michael Jordan et devient le 5e scoreur All Time en NBA

Kevin Durant a encore ajouté un monument à sa carrière cette nuit. Lors de la victoire des Rockets face au Heat (123-122), KD a inscrit ses 32 294e points en saison régulière pour dépasser Michael Jordan et grimper seul à la 5e place des meilleurs marqueurs de l’histoire NBA.

Il y a des soirées qui basculent très vite dans le patrimoine de la ligue, et celle-ci en fait partie. Longtemps discret avant de monter en température après la pause, Kevin Durant a fini par faire tomber Michael Jordan avec un shoot du parking à 3 minutes de la fin du quatrième quart-temps. De quoi porter son total à 32 294 points en carrière, soit deux de plus que MJ, tout en bouclant sa nuit à 27 unités dans un succès arraché par Houston.

Congrats to @KDTrey5 of the @HoustonRockets for moving into 5th on the all-time SCORING list! pic.twitter.com/4vtDM0f1YN

— NBA (@NBA) March 22, 2026

Comme souvent avec KD, l’exploit a presque été accueilli avec le calme d’un mec qui sait déjà ce qu’il veut viser derrière. « Plus que quatre », a-t-il lâché avec le sourire, en référence aux quatre joueurs encore devant lui au classement all-time. Et pour que la fête soit totale, les Rockets ont conclu la soirée sur une claquette au buzzer d’Amen Thompson après une tentative manquée de Durant. Prochaine cible désormais : Kobe Bryant, installé à la 4e place avec 33 643 points.