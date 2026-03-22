March Madness 2026 – Récap Jour 3 : Nebraska se qualifie après une fin de match DINGUE !

La March Madness a encore frappé et cette fois c’est Nebraska qui a offert le scénario le plus dingue de la nuit avec une qualification arrachée sur le fil face à Vanderbilt. Dans le reste du programme, Texas a signé l’upset de la soirée contre Gonzaga, Houston a roulé sur Texas A&M et Kalifa Sakho a validé son billet pour le Sweet 16.

Les scores

West Region

Texas (#11) – Gonzaga (#3) : 74-68

– Gonzaga (#3) : 74-68 Arkansas (#4) – High Point (#12) : 94-88

Midwest Region

Michigan (#1) – Saint Louis (#9) : 95-72

East Region

Michigan State (#3) – Louisville (#6) : 77-69

– Louisville (#6) : 77-69 Duke (#1) – TCU (#9) : 81-58

South Region

Houston (#2) – Texas A&M (#10) : 88-57

– Texas A&M (#10) : 88-57 Illinois (#3) – VCU (#11) : 76-55

– VCU (#11) : 76-55 Nebraska (#4) – Vanderbilt (#5) : 74-72

La surprise : Texas continue sa dinguerie

C’est le vrai upset de cette soirée. Texas, tête de série n°11, a sorti Gonzaga (3e) 74-68 pour filer en Sweet 16, avec 17 points de Matas Vokietaitis, 17 aussi pour Jordan Pope, et surtout le tir qui tue signé Camden Heide à 14,7 secondes de la fin. Les Longhorns deviennent ainsi la première équipe issue du First Four à gagner au moins trois matchs dans le tournoi depuis UCLA en 2021.

« HOW SWEET IT IS TO BE A LONGHORN » 🤘@TexasMBB DANCES ON TO THE SWEET 16 🕺#MarchMadness pic.twitter.com/Arb6sfDgRe

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 22, 2026

« Laisser Cam [Heide] sur le banc n’aurait pas eu beaucoup de sens. On peut même dire que c’est notre meilleur shooteur. Et au final, l’action nous a donné le tir qu’on voulait. » — Sean Miller, en substance, après le dagger de Camden Heide.

Texas n’était déjà pas censé être là très longtemps, et le voilà maintenant dans le deuxième week-end du tournoi. La March Madness a enfin trouvé sa belle histoire du soir.

La perf’ : 36 points pour Darius Acuff Jr. !

Si Arkansas a évité la peau de banane High Point, c’est en grande partie grâce à Darius Acuff Jr. Le phénomène des Razorbacks a planté 36 points, distribué 6 passes, fini à 11/22 au tir et 11/13 aux lancers, en inscrivant 9 des 11 derniers points de son équipe pour plier l’affaire dans le money-time.

ACUFF JR. HITS A HUGE THREE FOR ARKANSAS!#MarchMadness pic.twitter.com/GCe7XLBm9d

— TSN (@TSN_Sports) March 22, 2026

« J’essayais juste de gagner. J’ai fait le bon choix. Tout ce qu’il fallait pour sortir avec la victoire, il fallait le faire. » — Darius Acuff Jr.

High Point s’est battu jusqu’au bout derrière les 30 points de Rob Martin et les 25 de Cam’Ron Fletcher, mais Arkansas avait la plus grosse arme sur le terrain, et elle a parlé très fort au bon moment.

Le moment fort : Nebraska survit à Vanderbilt dans un finish incroyable

Le finish le plus dingue de la soirée est là. Nebraska a arraché sa qualification 74-72 grâce à un lay-up de Braden Frager à 2,2 secondes du gong, avant de voir Tyler Tanner manquer de très peu le tir du miracle depuis au-delà du milieu de terrain. Oui, celui-là a vraiment flirté avec la légende. On a respiré avec une paille.

« Sur ce dernier tir, j’ai eu le souffle coupé. Quand il est parti, je me suis dit : oh non, ça rentre… Heureusement pour nous, ça ressort. » — Fred Hoiberg, coach de Nebraska.

Au passage, Nebraska décroche la première qualification en Sweet 16 de son histoire. Rien que ça.

Les Français à la March Madness

Kalifa Sakho (Houston) : 13 minutes, 4 points (2/2 au tir), 6 rebonds, 1 contre

Le Frenchie de Houston a livré une sortie propre dans la grosse démonstration des Cougars face à Texas A&M. Ce n’est pas la ligne la plus flashy de la journée, mais 13 minutes sérieuses, du rebond, de la présence intérieure et une qualif tranquille pour le Sweet 16, ça se prend largement. Houston affrontera Illinois au tour suivant.

Quelques highlights

Entre le dagger de Camden Heide pour achever Gonzaga, les 16 passes de Jeremy Fears Jr. avec Michigan State, le deuxième acte de patron de Cameron Boozer face à TCU et le petit poster de Kalifa Sakho dans le garbage time de Houston, il y avait de quoi se nourrir sur les réseaux cette nuit.

Le point bracket

Le tableau commence à vraiment prendre forme. Dans le South, Houston retrouvera Illinois et Nebraska affrontera le vainqueur de Florida – Iowa. Dans le West, Texas jouera Purdue ou Miami, tandis qu’Arkansas attend Arizona ou Utah State. Dans l’East et le Midwest, Duke jouera Kansas ou St. John’s, Michigan State croisera UConn ou UCLA, et Michigan aura Alabama ou Texas Tech sur sa route.

Côté brackets justement, l’hécatombe continue : après la victoire d’Arkansas contre High Point, il ne restait plus que 4 perfect brackets sur le site officiel de la NCAA. Au même moment, ESPN n’en comptait plus que 2.

Checking my bracket three hours into March Madness pic.twitter.com/El64suGVFq

— NFL Memes (@NFLMemes) March 19, 2026

La suite de la March Madness

Le programme de ce dimanche :